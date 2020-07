Edeka: Countdown am Marienhof

Am 9. September rollen die Bagger für den Neubau an: So plant Jensen die Nahversorgung am Standort in der Übergangszeit

Avatar_shz von Oliver Gabriel

29. Juli 2020, 16:00 Uhr

Wedel | Warenregale lassen ansatzweise erste Ladenflächen erkennen, ein riesiger Fleischerei-Verkaufsanhänger ist im hinteren Hallenbereich platziert, eine Stellwand markiert den Platz für den Bäckerei-Pop-Up-Store, Klima-Kältetechniker parken vor dem Gebäude: Es ist unübersehbar, dass die Betriebsamkeit im ehemaligen Solarnova-Domizil am Marienhof so gar nichts mehr mit der einst am Standort florierenden Photovoltaik-Fabrikation zu tun hat.

„Versprechen gehalten: Wir bleiben vor Ort“ klärt Edeka Jensen auf einer großen Stellwand über das auf, was direkt gegenüber von seinem 2013 übernommenen Markt passiert. „Trotz der Bauzeit sind wir auf über 800 Quadratmetern weiterhin für Sie da“, heißt es auf dem Banner, das davon zeugt: Es geht los mit dem Expansionsbau. Und die Inhaberfamilie des Supermarkts hat eine Lösung gefunden, wie die Nahversorgung im Norden Wedels trotzdem sichergestellt werden kann.

9. September: An diesem Tag sollen laut Juniorchef Lennart Jensen die Bagger anrollen und den jetzigen Edeka-Aldi-Komplex abbrechen, um den Weg frei zu machen für die Expansion: 1950 Quadratmeter für den Ankermieter Edeka, der sein Sortiment bisher auf rund 1000 Quadratmetern anbietet, dazu Aldi auf künftig 1250 Quadratmetern und ganz neu Budnikowski, der 700 Quadratmeter Ladenfläche bekommt.



Versorgung für die Kunden sichern





Nur gut einen Monat also bis Baubeginn – das bedeutet Hochdruck beim Stricken an der Übergangslösung. Ziel ist, möglichst nahtlos den Verkauf im Provisorium zu gewährleisten. „Das ist ein irrer Kraftakt, aber wir wollen hier die Versorgung für unsere Kunden sichern und zugleich unsere Mitarbeiter nicht verlieren“, sagt Firmen-Senior Claus-Peter Jensen, verbunden mit einem Dank an die Stadt Wedel für die gute Zusammenarbeit bei der Genehmigung der Interimslösung.

Neben Post und Lotto sollen auch Bäckerei und Café während der Bauzeit weiter geöffnet sein. Als regionalen Partner dafür konnte Jensen Bäcker Schlüter aus Halstenbek gewinnen, der auch eine Sonntagsöffnung plant. „Wir freuen uns auf Wedel“, sagt Inhaber Tim Büsch, der neben Back- auch Konditorwaren anbieten wird.

Rund 1,5 bis 1,8 Millionen Euro rechnen die Edeka-Kaufleute allein an eigenen Investitionen in das neue Geschäft. Vorhabenträger ist die Terra Grundstücksgesellschaft der Saller Gruppe, die den gesamten Bau barrierefrei gestalten wird. Zudem sollen öffentlich zugängliche Toiletten und eine Fahrradreparaturstation am Marienhof entstehen. Die Parkplätze, die durch den Neubau verloren gehen, werden auf das Dach des neuen Komplexes verlagert. Zurzeit sind 136 Stellplätze markiert, künftig sollen es mindestens 170 sein. Auch eine Ladestation für Elektrofahrzeuge ist dabei vorgesehen. Als Bauzeit ist laut Lennart Jensen rund ein Jahr angesetzt.