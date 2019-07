EBG: Nachbarn fürchten mehr Lärm

Umbau des Sportplatzes: Wo die Schule aufhört, fangen Bedenken der Nachbarn an / Abschluss der Anlage als Lösung?

von Oliver Gabriel

01. Juli 2019, 14:17 Uhr

Wedel | Mit der überfälligen Sanierung des Tennenplatzes an der Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule (EBG) sollen nicht nur die Sportler bessere Bedingungen erhalten: Ein Umbau, angeschoben auf Wunsch der Schule und mit Beteiligung von den Schülern selbst, soll die Hälfte der Grandfläche in einen so genannten aktiven Pausenhof umwandeln. Ein Konzept, das bei der Politik auf einhellige Zustimmung stieß (wir berichteten). Die Anwohner allerdings haben Bedenken – und die gehen über die eigentlich intendierte Nutzung hinaus. Dies zeigt ein von zwölf Betroffenen unterzeichnetes Schreiben, das an die Verwaltung gegangen ist.

Schulhof und die Grünflächen des jetzigen Sportplatzes, die direkt an umliegende Grundstücke grenzen, würden seit vielen Jahren oftmals für „spontane Feten“ teils mit bis zu 20 Personen genutzt, heißt es in dem Papier. „Dabei werden mit später werdender Zeit die Musikanlagen immer lauter geschaltet“, berichten die Unterzeichner. „Der Lärm ist teilweise so groß, dass Anwohner die Polizei um Unterstützung gebeten haben.“ Problem: Mit der Aufwertung der Anlage, die unter anderem eine „Chill-Ecke mit Palmen und Sitzgelegenheiten“ sowie Bewegungsparcours und eine Wellenlaufbahn erhalten soll, sei eine hohe Nutzung außerhalb der Schulzeiten zu erwarten, so die Sorge der Anwohner. Zwar sei laut Gutachten der Lärmpegel bei schulischer Nutzung unschädlich. Lärmbelastungen bei möglicher außerschulischer Nutzung des Parcours und der Wellenbahn etwa durch unerlaubtes Skaten sei jedoch nicht berücksichtigt, monieren die Nachbarn.

Ausdrücklich betonen die Anwohner dabei, dass sie keine Bedenken bei schulischer Nutzung des neuen Pausenhofs sowie Spiel- und Trainingsbetrieb auf der Sportanlage während der „normalen Nutzungszeiten“ haben. Auch wolle man Sporttätigkeit abends und an Wochenenden nicht eingrenzen. Dennoch stellen sich für die Unterzeichner Fragen. Etwa ob weitere Lärmschutzmaßnahmen vorgesehen sind, ob es Lärmgutachten für außerschulische Nutzung gibt – und warum sie vor den Beschlüssen der Fachausschüsse nicht mit einbezogen wurden.

Ebenfalls als Frage formulieren sie einen Vorschlag, den auch EBG-Leiter Stephan Krumme jüngst angesichts von Vermüllung und Vandalismus nahegelegt hatte: Warum nicht den nur für Schulzwecke vorgesehenen Bereich abends nach Schulschluss und an Wochenenden abschließen? Eine Antwort der Stadt steht noch aus.