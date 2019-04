Droh-Mails: Haftbefehl gegen André M.

von Florian Kleist

08. April 2019, 16:51 Uhr

Im Fall der bundesweit verschickten

200 Mails mit Bombendrohungen und rechtsextremistischen Inhalten ist Haftbefehl gegen André M. vollstreckt worden. „Er ist inzwischen in Untersuchungshaft“, hieß es von der Generalstaatsanwaltschaft Berlin. Bei der Auswertung des in seiner Wohnung in Halstenbek gefundenen Schriftmaterials seien Indizien gefunden worden, „dass der Mann sich möglicherweise kundig gemacht hat, wie man eine Bombe baut“, so die Sprecherin. Das könnte in Zusammenhang mit einer geplanten „schweren staatsgefährdenden Gewalttat“ stehen. Wie berichtet, sorgt André M. bereits seit mehreren Jahren weit über den Kreis Pinneberg hinaus für Schlagzeilen: unter anderem als Rellinger Feuerteufel. André M. wurde mehrfach zum Beispiel wegen Brandstiftung und versuchter Brandstiftung verurteilt. Zuletzt lebte er mit seiner Mutter in Halstenbek. Dort erfolgte am Donnerstag der Zugriff.