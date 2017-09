Neubau-Projekt : DRK-WGs nehmen die erste Hürde

vergrößern 1 von 2 Foto: Architekten-Partner Behrend Schaaf Guzielski 1 von 2

von Oliver Gabriel

erstellt am 07.Sep.2017 | 12:00 Uhr

Wedel | Ein Neubau-Komplex, in dem in Wedel bislang einmalige Wohngemeinschaften für Senioren und demenziell Erkrankte, weitere Wohnungen sowie Räumlichkeiten für den Katastrophenschutz und das Jugend-Rot-Kreuz unter einem Dach vereint sind: Im Prinzip erfährt Wedels DRK-Ortsverein Zustimmung für sein Projekt, seitdem er es Anfang des Jahres erstmals der Politik vorgestellt hat. Allerdings gibt’s auch Bedenken und Begehrlichkeiten. Etwa in Sachen Baumassen: Da hat das DRK bereits abgespeckt. Was nun für das Votum des Planungsausschusses im Raum stand, war der dringende Wunsch des Sozialausschusses nach einer sozialen Komponente beim Wohnungsbau.

Es war die in den vergangene Jahren immer wieder gefordert und vom Rat abgesegnete 30-Prozent-Klausel für den sozialen Wohnungsbau, die die Mitglieder des Fachausschusses vermisst hatten. Ein K.O.-Kriterium für das DRK, wie Vorsitzender Horst Rauser im Nachgang im Gespräch mit unserer Zeitung verdeutlichte: Mit öffentlichen Fördermitteln lasse sich das Projekt für den Ortsverein nicht finanzieren, so Rauser. Er wies zudem darauf hin, dass bereits 63 Prozent des Bestands des DRK Wedel Sozialwohnungen seien. Das K.O. sollte dieser Punkt trotz mehrfacher Betonung der Wichtigkeit der 30-Prozent-Quote seitens der Fraktionen am Ende nicht werden: Bei einer Gegenstimme von der Linken erteilte der Planungsausschuss das Einvernehmen zu dem Neubau auf dem Grundstück Pinneberger Straße 92, auf dem sich derzeit die ehemalige Rettungswache befindet.

Die Ratszustimmung darf bei dieser Mehrheit als Formsache gelten. Allerdings gibt es eine weitere Hürde für das Projekt: Bei dem 2400 Quadratmeter großen Areal handelt es sich um ein Erbbaugrundstück mit einer Restlaufzeit, die 2059 ausläuft. Zu wenig Zeit aus Sicht des DRK, das Pachtzins und Laufzeit nochmals mit der Stadt verhandeln möchte. Bereits im nächsten Finanzausschuss am Montag, 11. September, wird dieser Punkt Thema sein – allerdings hinter verschlossenen Türen. Geht alles glatt, könnte laut DRK-Geschäftsführer Heico Lange Mitte 2018 Baubeginn sein. Als Investitionsvolumen hat die DRK-Mitgliederversammlung sechs Millionen Euro bewilligt.