Hauptversammlung : DRK Wedel: 13.000 ehrenamtliche Einsatzstunden

Nach einem Wechsel im Vorstand ist Marc-Oliver Otto neuer Schatzmeister. Viele Gäste bei der Mitgliederversammlung.

von Karl-Heinz Stolzenberg

23. April 2018, 12:30 Uhr

Wedel | Erstmals absolvierte der DRK-Ortsverein Wedel seine Mitgliederversammlung an einem Samstagvormittag. Das brachte so viele Mitglieder in die Begegnungsstätte, dass es kaum genügend Sitzplätze gab. Glücklich überblickte Horst Rauser die Menge. 78 der etwa 650 Mitglieder waren da. Dazu kamen Gäste und Ehrengäste, 21 an der Zahl.

Neubau für zwei Wohngemeinschaften

In seinem Ausblick nannte der Vorsitzende unter anderem den geplanten Neubau für zwei Wohngemeinschaften und den Katastrophenschutz. Einige Probleme mit der Finanzierung seien noch nicht endgültig gelöst, räumte Rauser ein. Gebraucht werden fünf Millionen Euro. Das kürzlich erworbene Haus gegenüber der Begegnungsstätte werde saniert, kündigte Rauser an. Die endgültige Nutzung sei noch unentschieden.

Einen großen Teil des Berichts nahm der ehrenamtliche Bereich ein. Die Initiative „Menschen helfen Menschen“ habe mit mehr als 20.000 Euro in 222 Fällen eingreifen können, der Kinder-Hilfsfonds sei mit insgesamt 2700 Euro in 30 Fällen aktiv geworden und habe vornehmlich Flüchtlingskindern geholfen. „Bürger in Not“ konnte mit etwa 2500 Euro eine Familie vor dem Verlust ihrer Wohnung bewahren. Auf insgesamt 13.000 Einsatzstunden haben es die Ehrenamtlichen gebracht, errechnete Rauser. Einige ehrte der Vorsitzende wegen hervorragender Leistungen mit roten Rosen: die Vizevorsitzende Claudia Bakan, Karin Schiddrichkeit, Gerd Grieser, Hanna Ehrich, Edda Münster, Gerda Schwarz, Evelyn Bartels und Annegret Behrmann. Aber auch den 42 Hauptamtlichen zollte er Respekt.

Marc-Oliver Otto wird neuer Schatzmeister

Rausers Stellvertreter Volker Blöß begann seinen Bericht auf Plattdeutsch. Bakan sprach über ihre Hauptwirkungsstätte, die frisch sanierte Kleiderkammer. Der CDU-Fraktionsvorsitzende Michael Kissig hielt einen berührenden Nachruf auf seine Mutter Ursula, die das DRK-Geschehen in Wedel über Jahrzehnte entscheidend mitgeprägt hatte.

René Penz trug seinen letzten Kassenbericht vor. Er wies eine Rücklage in Höhe von 75.000 Euro aus. Penz trat an diesem Tag wegen anderweitiger Verpflichtungen von seinem Posten zurück. Nachfolger als Schatzmeister wurde Marc-Oliver Otto.