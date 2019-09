Drei Wehren proben den Ernstfall

Das Szenario: Eine Lagerhalle brennt, besonders viel Löschwasser wird benötigt

23. September 2019, 16:00 Uhr

Holm | So spannend kann eine Feuerwehrübung sein: Vier Löschgruppen der Freiwilligen Feuerwehren aus Hetlingen, Heist und Holm probten den Ernstfall an den riesigen Lagerhallen der Hagen group am Lehmweg in Holm. Hier sind auf 15 000 Quadratmeten in Hochregalen eine Unmenge an Kisten mit Heimtierbedarf gestapelt. Aquarien, Hundeleinen, Katzenkratzbäume, Kaninchenställe und Kuschelhöhlen für Kleintiere warten auf ihre Verteilung in Fachgeschäfte.

„Sollte es hier einmal brennen, dann fackelt das wie Zunder“, prophezeit Holms Wehrführer und Einsatzleiter Lukas Krack. Für solche Katastrophen wollen die Wehren gewappnet sein. Deswegen üben die ehrenamtlichen Fachleute aus den drei Gemeinden, wie sie das Schlimmste verhindern können.

Mit Blaulicht aber ohne Martinshorn fahren die Löschfahzeuge heran, werden vom Einsatzleiter und den Gruppenführern nach kurzer Absprache um die Gebäude verteilt. Am Lehmweg sammelt sich eine Gruppe, packt Schläuche und eine große Wasserpumpe aus, schleppt sie auf die Zisterne gegenüber des Hagenschen Betriebsgeländes, schließt blitzschnell einen Schlauch an den Hydranten und an die Pumpe auf der Zisterne an.

Die Zisterne fasst 100 000 Liter Wasser. Im angenommenen Brandbereich werden 2 000 Liter pro Minute benötigt. Nun noch die Schläuche über die Straße. Schwellen daran, damit der Verkehr vorsichtig über die wasserführenden Leitungen fahren kann. Verkehr absichern, die Autofahrer warnen, damit sie vorsichtig über die Hindernisse gelangen. „Wir gehen davon aus, dass an der Seite der großen Lagerhalle zwei Hochregale brennen“ erklärt Krack. „Deshalb müssen wir auch von beiden Seiten ran.“

Und da wird es dann richtig beeindruckend. Ein Wasserwerfer, im Ernstfall auf ein Löschfahrzeug montiert, richtet seinen riesigen Strahl vom Boden aus über das Dach der großen Halle. Vier Hetlinger Feuerwehrleute dirigieren das Gerät. Sechs Wasserwerfer müssten sie einsetzen, wenn es wirklich brennt, gibt der Holmer Wehrführer zu bedenken.

Interessierter Zuschauer bei der Übung der drei Wehren ist auch der Lagerlogistik-Manager von Hagen, Torsten Wrage. Der weiß, wie wichtig es ist, dass sich die Feuerwehr hier auskennt. „Wir machen ganz viel mit der Holmer Wehr gemeinsam, die Jugendfeuerwehr übt hier regelmäßig“ freut er sich. Trotzdem hoffen alle, dass der schlimmste Fall nie eintritt. Die Übung habe wunderbar geklappt, zieht Einsatzleiter und Wehrführer Krack Bilanz.