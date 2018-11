Dorfchefs laufen Sturm gegen Kreis

Fragebögen zur Umlage werden nicht ausgefüllt

15. November 2018, 16:00 Uhr

Zwei Ansinnen der Pinneberger Kreisverwaltung brachte die Bürgermeister auf Zinne, die im Hauptausschuss des Amts Geest und Marsch Südholstein (Gums) dazu Stellung nehmen sollten. Es ging um Kreisumlage und Kitafinanzierung.

Dass die Umlage gesenkt werden soll, steht an sich schon fest, aber statt dem Beispiel anderer Kreise im Land zu folgen und einfach einen angemessenen Prozentsatz ins Gespräch zu bringen, hat das Elmshorner Landratsamt dem Amt und den Bürgermeistern einen umfangreichen Fragenkatalog als „Anhörung“ zugeschickt. Darin sollen die Angesprochenen detaillierte Auskünfte über die Finanzlage ihrer Gemeinde beziehungsweise des Amts geben. Diese Informationen sollen dann für die Kreisverwaltung als Grundlage für die Berechnung der zukünftigen Kreisumlage dienen.

Die Bürgermeister durchschauten die Anhörung als Versuch, mit einer möglichst geringen Umlagesenkung davon zu kommen. Sie forderten stattdessen, die Finanzlage des Kreises als Messlatte zu verwenden. Andere Kreise mit weniger Geld haben bereits vier Prozent Senkung beschlossen, legte Amtsdirektor Rainer Jürgensen nach. Vier Prozent Abschlag von der jetzigen Umlage schien auch den versammelten Gemeindechefs angemessen und sie beschlossen einstimmig, diese Forderung nach Elmshorn zu schicken und die Fragebögen unausgefüllt zu lassen.

Um das Geld der Dörfer ging es auch bei der Kitafinanzierung. Die Kreisverwaltung meint, es sei besser, wenn sie alle Gebühren zentral einziehe und dann als Zuweisungen an die Kita-Träger ausschütte. „Das Geld wird in den Gemeinden aufgebracht und in den Gemeinden gebraucht. Es soll bleiben, wo es herkommt und hingehört“, wetterten die Bürgermeister. Jürgensen wurde beauftragt, einen entsprechenden Brief nach Elmshorn zu schicken.