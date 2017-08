Die Türöffnerinnen von St. Gabriel

vergrößern 1 von 1 Foto: Stange 1 von 1

Die Tür zum Gotteshaus muss offen sein: So lautet das Credo von zehn Frauen der Kirchengemeinde Haseldorf. Das Team um Angela Schuldt sorgt seit einem Vierteljahrhundert dafür, dass Interessierte von Mai bis Erntedank sonntags von 14 bis 17 Uhr die St.-Gabriel-Kirche am Schlosspark besuchen können. Im August und September gibt es seit Jahren zudem eine weitere Attraktion: Kantor Jörg Dehmel lädt für 16.30 Uhr zu Kurzkonzerten auf der Orgel ein.

Der Kampf um die offene Kirchentür war seinerzeit kein leichter, erinnert sich Schuldt. Sie gehörte damals dem Kirchenvorstand an. „‚Oh, wie Schade, dass die Kirche zu ist‘ haben viele Ausflügler gesagt“, erinnert sich Schuldt. Der damalige langjährige Kirchenvorstandsvorsitzende, Helmut Tumforde, wollte von der Idee allerdings nichts wissen. Auch weil ein wertvoller Kerzenständer gestohlen worden war. Dankbar denkt Schuldt an Prinzessin Renata von Schoenaich-Carolath-Schilden zurück, damals Herrin des Haseldorfer Schlosses und Patronin von St. Gabriel: „Sie war unser Türöffner.“ Prinzessin Renata hat die Initiative auch ganz praktisch unterstützt, indem sie Freiwilligendienste übernahm.

Der Patronatsstuhl ist meist das erste Thema für Besucher, wissen die Mitglieder des Kirchenöffnungs-Teams, die sich viel Wissenswertes angelesen haben. „Aber wir sind keine Führungskräfte, so wie Gästeführerin Annegret Hamster“, betont Schuldt.

Personalnot hat es in all den Jahren nie gegeben. Von Anfang an dabei ist beispielsweise Anke Olde. Die Haseldorferin liebt die Einsätze in St. Gabriel. Eins ihrer schönsten Erlebnisse war der Besuch eines Sohnes des ehemaligen Pastors Hans-Georg Asmussen, der ab 1962 für zehn Jahre in Haseldorf wirkte und die Oldes 1965 getraut hatte. Die drei Söhne des Gottesmanns seien beruflich in die Fußstapfen des Vaters getreten, weiß Olde zu berichten.

Anne-Lucie Langbehn schätzt ebenfalls die netten Gespräche. Eine Familie aus Dänemark war von dem spätromanischen Backsteinbau so begeistert, dass sie ein halbes Jahr später bei einer Hamburg-Visite nochmals in St. Gabriel vorbeischaute. Dem Team gehören zudem Silke Rosendahl, Gisela Lange, Karin Bark, Erika Strehl, Marlies Schölermann, Renate Schneider und seit 2016 Angret Köhncke an.



Orgelmusik aus dem 17. Jahrhundert

Dass die Frauen auch Kantor Dehmel bei den 30-Minuten-Konzerten zur Hand gehen, ist für sie selbstverständlich. „Sie sind unglaublich zuverlässig“, lobt der Bach-Spezialist. Sie verteilen nicht nur die Programme, sondern betreuen auch die Kasse. Wer sonntags norddeutsche Orgelmusik aus dem 17. Jahrhundert hören möchte, ist mit vier Euro dabei. Kinder haben freien Eintritt.