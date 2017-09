Gnäterkuhlenweg : Die Stadt macht ernst

von Oliver Gabriel

21.Sep.2017

Wedel | Der erste Anlauf der Stadt ist 13 Jahre her, das Problem trotz baulicher Maßnahmen zur Entschleunigung jedoch nicht kleiner geworden: Die Verwaltung schlägt dem Planungsausschuss vor, sich für ein Durchfahrtsverbot am Gnäterkuhlenweg ab Höhe Seemoorweg in Richtung Moorweg auszusprechen.

Wie berichtet, hatten Anwohner im Frühjahr regelmäßige Geschwindigkeitsüberschreitungen des zulässigen 30er-Tempo, verbotswidrigen LKW-Verkehr und einer Nutzungsfrequenz beklagt, die nicht dem Standard einer Anliegerstraße entspricht. Dazu kommen massive Straßenschäden im nicht ausgebauten nördlichen Teil des Gnäterkuhlenwegs: Schon 2009 hieß es dazu von Verwaltungsseite: entweder sanieren oder sperren. Beides ist bislang nicht passiert. Jetzt als der Vorstoß der Stadt, die bereits 2004 für ein Durchfahrtsverbot plädierte und seither mehrfach an der politischen Mehrheit scheiterte.

Die Verwaltung selbst indes macht deutlich: Eigentlich ist die Entscheidung eine Weisungsaufgabe und liegt damit in alleiniger Zuständigkeit des Bürgermeisters. Die Politik soll allerdings um ein Meinungsbild gebeten werden, da auch die städtische Verkehrsplanung betroffen ist. Für diese wiederum ist die kommunale Selbstverwaltung zuständig.

Seit Jahren werde die Straße als nördliche Umgehung von Wedel genutzt, um kurze Wege zwischen Pinneberger Straße und Hamburg oder ins Moorweggebiet zu haben. 1000 bis 1200 Fahrzeuge zählt die Stadt täglich – mit steigender Tendenz insbesondere bei Lkw, die gar nicht zugelassen sind. Sie verweist zudem auf Baumaßnahmen wie die anstehende Sperrung der B 431 zwischen Wedel und Holm, die bestehende Probleme verschärfen. Durch die vorgeschlagene Sperrung der Durchfahrt aus Richtung Pinneberger Straße würde sich die Belastung halbieren und „auf ein für ein reines Wohngebiet vertretbares Maß reduzieren“, so die Prognose.

Befürchtung einer Überbelastung von Pinneberger Straße, Moorweg und Breiter Weg, an der eine Grundschule liegt, durch eine Verlagerung des Verkehrs teilen Verkehrsaufsicht und Polizei nicht. Gleiches gilt für die immer wieder angeführte Kappung einer Wegebeziehung nach Hamburg. Der Planungsausschuss tagt am Dienstag, 26. September, zu diesem Thema öffentlich im Ratssaal. Beginn: 18 Uhr.