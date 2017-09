vergrößern 1 von 2 Foto: Lincke 1 von 2

15.Sep.2017

„Demnächst kaufe ich mir eine Grubenlampe“, sagt die SPD-Fraktionsvorsitzende Sophia Jacobs-Emeis nachdem sie anschaulich erklärt hat, wie beschwerlich es ist, in der Wedeler Dämmerung von A nach B zu kommen. „Man kann die schadhaften Stellen auf den Geh- und Radwegen gar nicht direkt eingrenzen“, erklärt auch Tobias Niemeyer (SPD). „Die Probleme sind überall.“

Er zeigte per Power-Point Holpersteine, Stolperfallen, Schlammlawinen und Radwege auf, die zu eng, nicht mehr befahrbar oder durch Baumwurzeln so wellig geworden sind, dass sie zu einer Berg- und Talfahrt einladen. Eine Bestandsaufnahme des Wedeler Radfahrer-Netzes, durchgeführt vom Hamburger Ingenieurbüro SBI, hatte bereits im vergangenen Jahr ergeben, dass bei mehr als 70 Prozent der Wege sofortiger oder mittelfristiger Investitionsbedarf besteht. Neun Prozent der Radwege seien gar nicht mehr zumutbar.

Die SPD diskutierte am Mittwoch auf ihrer Mitgliederversammlung mit Parteimitgliedern und Interessierten im Freihof zum Thema. Nahezu jeder Teilnehmer hatte eine persönliche Negativ-Erfahrung parat. „Es leiden ja nicht nur Radfahrer, sondern auch Leute, die mit Kinderwagen oder Rollatoren unterwegs sind, unter dem schlechten Zustand“, sagt Gerhard Nagel vom Seniorenbeirat. Er hofft darauf, dass noch verfügbare 44 000 Euro für ein Kataster investiert werden. So könnten Schäden dokumentiert und dann Schritt für Schritt barrierefrei behoben werden. „Die Bürger sollten sich aber nicht scheuen, schon jetzt das Tiefbauamt zu informieren“, rät er.

Jürgen Lieske vom ADFC wies darauf hin, dass sich Unfälle mit Fahrradfahrern seit 2009 um 40 Prozent erhöht hätten. Das seien vorwiegend Unfälle auf dem Gehweg. „Die Radfahrer fühlen sich auf Wedels Hauptverkehrsstraßen nicht sicher und weichen auf den Gehweg aus.“ Das Highlight sei der Weg vom Bahnhof zur Schulstraße. Lieske: „Das ist niemandem zuzumuten.“ Als Ziel müssten generell sichere und getrennte Wegeführungen von Rad- und Autoverkehr angepeilt werden. Beispielhaft könnten hier der Auweidenweg parallel zur B 431 und der Jörg-Balack-Weg parallel zur Pinneberger Straße sein. Wichtig wären auch mehr Abstellmöglichkeiten für Fahrräder. Lieske: „Nur so kann man das Rad-Parkchaos am Bahnhof in den Griff bekommen.“

Einen weiteren Kritikpunkt benannte die stellvertretende SPD-Ortsgruppenvorsitzende Heidi Keck, die an diesem Abend auch die Moderation übernahm: „In Wedel werden große Bauprojekte problemlos durchgewunken, aber an eine Fahrradanbindung wird nicht gedacht.“ Sie appellierte an ihre Genossen, aktiver zu werden. „Wir sind zu geduldig. Wir müssen schneller eigene Anträge formulieren.“ Ratsherr Wolfgang Rüdiger (SPD) fasst das weitere Vorgehen seiner Partei zusammen: „Die SPD setzt sich dafür ein, dass Geld für den Ausbau und für die Infrastruktur der Geh- und Radwege bereitgestellt wird.“ Es müssten so schnell wie möglich unterbrechungsfreie Wegführungen, ausreichende Fahrbahnbreiten, Anschlüsse an den öffentlichen Verkehr und Abstellmöglichkeiten geschaffen werden.

Für Rüdiger Fölske (SPD) ist das nicht genug, er möchte den großen Wurf: „Das ist doch alles Flickschusterei. Wir gucken nur auf einzelne Reparaturpunkte, brauchen aber einen generellen Perspektivwechsel hin zur Fahrradkultur.“ Da brauche man aber einen langen Atem, so Jacobs-Emeis. Es gäbe keine Mehrheiten für intelligente Lösungen: „In Wedel liegt der Fokus auf dem Auto.“