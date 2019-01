Die alte Mühle soll fallen

Der Kreis hat das Haseldorfer Wahrzeichen an der Deichreihe wegen Einsturzgefahr absperren lassen/Eigentümer bestellt Gutachter

18. Januar 2019

Ein Wahrzeichen der Gemeinde Haseldorf steht vor dem Abriss: Wie Bürgermeister Klaus-Dieter Sellmann (BFH) während der Sondersitzung des Haseldorfer Gemeinderats in der Feuerwache am Mittwochabend mitteilte, soll die alte Mühle fallen. Das jedenfalls sieht eine Anordnung des Kreises Pinneberg vor. Der Eigentümer will das allerdings verhindern.

Der Zustand der Mühle beschäftigt seit langer Zeit viele Gemüter. Jeder Ausflügler kennt das Wahrzeichen an der Deichreihe, in dessen Fassade sich seit längerem große Löcher befinden und in luftiger Höhe eine Birke herauswächst. Die Vorgängerin der Deichmühle brannte, so die Dorfchronik, „1846 am Stillen Freitag“ durch „Gottes Wetter (Blitz)“ ab. Sie hatte nur sieben Jahre ihre Dienste getan. Der jetzige Bau hat also deutlich länger durchgehalten, wie Nachbar Hans-Joachim Schuldt (86), zu berichten weiß. Die achteckige Deichmühle wurde schnell wieder aufgebaut. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde sie allerdings zweckentfremdet. Karl Gröning, Bühnenbildner des Hamburger Schauspielhauses, hatte das bis dato zum Gut Haseldorf gehörende Schmuckstück 1952 gekauft, um es umzubauen und darin zu wohnen, berichtet Schuldt. „Die Stars gingen in der Mühle ein und aus“, erinnert sich der gebürtige Haseldorfer, darunter die Theaterlegenden Gustaf Gründgens und Elisabeth Flickenschildt. 1961 wurde die Mühle abermals verkauft und gehört seitdem der Familie des derzeitigen Inhabers.

Schuldt, dessen Großvater bereits 1909 Mühlenpächter war, hatte 1961 die neben dem Turm befindliche Gebäude gekauft, die nun durch den einsturzgefährdeten Turm bedroht sind. Der alte Speicher wurde etwa 1760 erstellt und ist somit deutlich älter als der Mühlenturm, der nicht unter Denkmalschutz steht. Den Mühlenbetrieb hat Schuldt 2017 eingestellt und sich mit der Familie geschäftlich anderweitig engagiert.

Auf die Frage, wie die Zukunft aussehen könnte für das Wahrzeichen, zuckte Schuldt die Schultern und sagte: „Zukunft – keine Ahnung. Ich sage dazu nichts.“ Er bedauert es, dass es so weit kommen musste, denn Interessenten habe es immer wieder gegeben.

Davon weiß auch Ex-Bürgermeister und Gemeinderat Uwe Schölermann (CDU) zu berichten. Vor zwei Jahren sei das Gebälk im Inneren der Mühle noch tragfähig gewesen. „Nun aber droht es einzustürzen“, sagte er gestern auf Nachfrage. Er habe im Vorfeld Gespräche geführt, denn das Wahrzeichen liegt auch ihm am Herzen. „Es gab sogar Interessenten, die viel Geld investieren wollten, aber der Eigentümer hatte Forderungen, die nicht zu erfüllen waren“, bedauerte der Kommunalpolitiker.

Bürgermeister Sellmann erläuterte im Gemeinderat, dass nach seiner Information vom Eigentümer ein Gutachter eingeschaltet werden soll. „Tatsache ist, dass es so nicht bleiben kann“, sagte Sellmann. Nun haben die Haseldorfer Angst vor Sturm: Dann könnte die Mühle fallen.