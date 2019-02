Dialog statt lange Reden

Freie Wählergemeinschaft Moorrege (FWM) lud erstmals zum Neujahrsempfang ein / Lockere Sitzordnung regte zu Gesprächen an

02. Februar 2019, 16:00 Uhr

D Lockerer Plausch in gemütlicher Atmosphäre: Der erste Neujahrsempfang der Freien Wählergemeinschaft Moorrege (FWM) am Donnerstagabend lockte etwa 50 Interessierte in den Saal des Restaurants Grando Sukredo. Vorsitzender Michael Adam und sein Team setzten auf Dialog und so war seine Rede auch relativ kurz. Denn im Mittelpunkt sollten Gespräche stehen. Deshalb waren Tische zusammengestellt worden, an denen in kleinerer Runde geklönt werden konnte. Das kam gut an, wie das Publikum deutlich machte.

Natürlich durften Spitzen nicht fehlen. Das fing schon bei der Form des Empfangs an. „Dieser hier wird aus Mitgliedsbeiträgen und nicht aus Steuergeldern bezahlt“, sagte Adam unter Beifall in Anspielung auf den offiziellen Empfang der Gemeinde, der jährlich mehrere hundert Besucher in die Mehrzweckhalle An’n Himmelsbarg lockt und mit einem umfangreichen Kulturprogramm aufwartet. Die Zusammenkunft diene dazu, dass Bürgermeister Karl-Heinz Weinberg (CDU) sich und die Arbeit seiner Partei positiv darstellen könnte.

Adam machte aus seiner Freude über den Erfolg seiner Partei bei den Kommunalwahlen 2018 keinen Hehl. Nach 50 Jahren habe ein bisschen mehr Demokratie in Moorrege Einzug gehalten, sagte er in Anspielung auf den Verlust der absoluten Mehrheit der CDU-Fraktion. Dass die Konservativen dank einer Absprache mit den Grünen dennoch weiterregieren können, wurmt Adam dennoch ein wenig. Weinberg habe auf dem Neujahrsempfang von stabilen Mehrheiten gesprochen. Und er stellte die Frage an die Adresse der Grünen in den Raum: „Lasst ihr Grünen Euch nun alles gefallen?“

Der Bauboom in der Gemeinde ist Adam auch ein Dorn im Auge. Und er fragte: „Müssen wir auf Gedeih und Verderb ausweisen, oder sollten wir nicht besser Augenmerk walten lassen?“ Sorge bereiten ihm die Folgen: Welche Auswirkung haben die etwa 100 neuen Wohneinheiten, die bis Ende des Jahres entstehen sollen, auf Kitas, Schulen und Verkehr?

Aber auch Lob verteilte der FWM-Chef. Erstmals habe es zur Vorbereitung des Haushalts ein Gespräch mit allen Fraktionsvorsitzenden gegeben, anerkannte Adam. „Nur durch unsere Anwesenheit finden Dinge einen Anfang“, sagte der Freie Wähler selbstbewusst. Auch in Sachen Kita- und Schulausbau positionierte sich Adam. Über die Gemeinschaftsschule sagte er: „Wer das Gebäude kennt, kann nur fragen ‚Wann reißen wir endlich ab?‘ “ Er könne nicht verstehen, warum der Bürgermeister während des Neujahrsempfangs in dieser Angelegenheit zurückgerudert sei, denn es habe während der Sitzung des Schulverbands ein einstimmiges Votum für einen Neubau gegeben.