Der Wunsch: Ein Schwimmbad

Jugendvollversammlung beim Turn- und Sportverein der Gemeinde Holm: Keine Neuerungen im Vorstand

von shz.de

21. März 2018, 16:00 Uhr

Quirlig geht es zu, wenn beim Turn- und Sportverein Holm (TSV) die Jugendvollversammlung tagt. Die Jugendwartin des Sportvereins, Gudrun Jabs, ließ sich im Gemeinschaftsraum der Sporthalle davon aber nicht aus der Ruhe bringen, denn sie und ihre Mitstreiter haben einfach zu viel Freude an den lebendigen Kids, als dass sie mit ihnen schimpfen würden. Viel Verständnis für die Anstrengung der Jugendlichen, am späten Nachmittag nach einem langen Tag auch noch an einer Vollversammlung teilzunehmen, hatten auch die Jugendwarte der einzelnen Abteilungen.

Vom Baseball war Matthias Kruse anwesend, Niels Possehn vom Bogenschießen, Volker Möller vom Badminton sowie die Vize-Jugendwartin Katharina Steenbock und Schriftwart Ralf Svensson.

Mit Bravour meisterten die 18 jungen Sportler die Tagung und brachten auch selbst viele eigene Gedanken ein. So etwa bei den Wahlen und der Frage von Jabs nach einem neuen Vize-Jugendwart. Sie hatte erklärt, dass das Mindestalter bei 18 Jahren liege. Von den älteren fand sich niemand bereit, aber ein Neunjähriger wollte das Amt unbedingt übernehmen. Er rechnete vor, dass es ja nur noch neun Jahre wären, bis er loslegen könnte. Er wurde auf die „Zukunftsliste“ gesetzt, letztendlich wurde dann doch Steenbock in ihrem Amt als stellvertretende Vorsitzende wiedergewählt.

Auch für den Posten des Kassenwarts fand sich kein Sportler. So wird Jabs auch in Zukunft die Kasse führen. Ihre vorgelegte Bilanz des letzten Jahres war einwandfrei. Auch in ihrem Jahresrückblick konnte die erste Jugendwartin auf ein sehr spannendes und abwechslungsreiches Jahr zurückblicken. Die Sport-Jugendkuturwoche war wieder das Highlight des Jahres. Die Veranstaltungen mit einem Besuch in „Hagenbecks Tierpark“ und dem Hochseilgarten in Heist, zwei Übernachtungen in der Sporthalle, Einradfahren, Freerunning Parcour und Schmink-Workshop waren ein voller Erfolg mit großer Beteiligung.

Für die Mithilfe aller Ehrenamtlichen bedankte sich Jabs ganz herzlich. Auch einige Ehrungen gab es bei der Versammlung. Für zehn Jahre Treue zum Verein wurden Johanna Ahlemann, Julia Arias und Eike Mohr mit einer Nadel und Urkunde ausgezeichnet. Der junge Sportler Luis Simon war nicht anwesend, erhielt seine Urkunde von Jabs aber am Tag darauf.

Am Ende gab es noch eine Wunschliste auszufüllen, auf die die Jugendlichen ganz oben ein Schwimmbad setzen. Wer weiß, sagte Jabs. Vielleicht klappt es ja, nachdem der TSV nun schon einen neuen Baseballplatz gebaut hat.