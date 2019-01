Fremde Länder, fremde Körper: Ernst Barlach Museum bereitet Ausstellung über Darmstädter Allround-Künstler Helmut Lander vor

von Inge Jacobshagen

26. Januar 2019, 16:00 Uhr

Mit dem poetischen Titel „Der Weltensammler“ hat Jürgen Doppelstein die neue Ausstellung im Wedeler Ernst Barlach Museum über den Darmstädter Künstler Helmut Lander überschrieben. Weil er mit seiner Kunst genau das tut, Welten einsammeln, so der Museumsleiter, der die Schau selbst konzipiert hat. Sie öffnet am Sonntag, 24. Februar, mit einer öffentlichen Vernissage.

Mehr als 100 plastische, malerische, zeichnerische, fotografische und filmische Werke konnte der Kurator für die Schau zusammentragen. „Lander war ein künstlerisches Ausnahmetalent“, erläutert Doppelstein. Über den persönlichen Kontakt zur Familie ist er auf den Künstler aufmerksam geworden – und mittlerweile total begeistert von dessen Kunst. „Weil sie so vielfältig ist“, sagt Doppelstein enthusiastisch.

Lander, der 1924 in Weimar geboren wurde und 2013 in Darmstadt starb, war nicht nur Bildhauer und Maler, sondern auch Grafiker und Fotograf. Über Jahrzehnte prägte er als langjähriges Vorstandsmitglied die Darmstädter Sezession, schuf zahlreiche Kunstwerke im öffentlichen Raum, war Mitglied im Kuratorium des Instituts für Kirchenbau und kirchliche Kunst und Hochschullehrer am Fachbereich plastisches Gestalten der TU Darmstadt. Ein Allrounder in allen Kunstgattungen.

Fremde Länder, fremde Körper: Der Untertitel der Ausstellung „Begegnungen mit dem Fremden“ gibt die zwei Schwerpunkte vor, die Doppelstein in seinem Konzept setzt. Im Untergeschoss des Museums liegt der Fokus auf den Reisebildern des Künstlers, der nicht nur Fotos und Filme von seinen Abenteuern mitbrachte, sondern auch Reisetagebuch führte und vieles in Skizzen festhielt. In den drei oberen Räumen hängen die fremden Körper. Alles Frauenakte, erläutert Doppelstein, Zeichnungen und Aquarelle.

Spanien, Afrika, Indien, Mexiko, Jemen und der Vordere Orient – die Arbeiten, mit denen Lander seine Reisen dokumentiert hat, verdichten sich für den heutigen Betrachter, so Doppelstein, zu einer einzigartigen Sammlung kulturhistorischer Reiseportraits. „Dabei ist Lander immer auf der Suche nach dem Symbolischen eines Blickes, einer Geste, einer Handlung.“ Ihm ging es um das Leben der Menschen, denen er begegnete. In der Bildgestaltung dynamisch und in den Interaktionen vieldeutig erzählen sie häufig kleine und spannende Geschichten. „Lander bedient weder Stereotype noch touristische Klischees“, betont Doppelstein. Seine Position sei vielmehr die eines Ethnologen. Dem Künstler gelinge es, sich der Logik der vorherrschenden Projektion auf alles Fremde zu entziehen, weil er seine eigenen Ideale und Emotionen nicht überträgt. Die Reisebilder sind für den Kurator subversiv, weil sie nachdenklich machen. Doppelstein: „Lander zeigt, dass das Erlebnis des Fremden eine weniger verunsichernde, als vielmehr faszinierende Erfahrung sein kann.“

Landers Akte und Torsi wiederum sind in ihrer Darstellung stark reduziert. In seinen plastischen Werken greife der Bildhauer die surrealistische Tradition vom „gefundenen Objekt“ auf, indem er naturhaft vorgegebene Formen einer Metamorphose hin zu figuralen Szenen unterzieht, erläutert Doppelstein. Verstörend schön und auch obsessiv findet er hingegen die Bilder von den weiblichen Körpern, die sich drehen und dehnen, strecken und beugen. „Lander kommt seinen Modellen sehr nah. Er geht förmlich unter die Haut der Abgebildeten und schafft auf diese Weise Körperbilder, die sich nicht sofort entschlüsseln und die wir mit unvoreingenommener Fantasie zu ergänzen haben“, sagt der Museumsleiter begeistert.