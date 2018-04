Der „blaue Tod“ in der Schanze

Martin Musiol spricht über Hamburger Szeneviertel

von shz.de

10. April 2018, 16:00 Uhr

Gebannt lauschten die Zuhörer der wahren, aufwühlenden Geschichte. Sie waren dabei, mittendrin, damals im Jahr 1892, zur verheerenden Zeit der Cholera im Hamburger Schanzenviertel. Spannend, gespickt mit belegter Historie, schilderte Martin Musiol überaus anschaulich die ärmlichen Verhältnisse der damaligen Zeit.

Der Autor war am Sonnabend von Leni Rieke in ihre Galerie „Cavissamba“ in Haselau an der Haseldorfer Chaussee 45 zu einer Lesung eingeladen worden. Der facettenreiche Künstler Musiol sorgte mit seinen sehr lebendig formulierten Geschichten aus seinem Buch „Kopfsteinpflaster Susannenstraße“ und einer anschließenden, angeregten Diskussion mit den Gästen für einen unterhaltsamen Abend in der Marsch.

Neben all den bunten Erzählungen aus dem Schanzenviertel, wo Musiol selber von 1973 bis 1982 lebte, waren die historischen und auch die heutigen Schilderungen des „immer schon linken und angepassten Viertels“ mit interessanten Fakten belegt. So schaffte es der 1949 in Lübeck aufgewachsene und studierte Biologie- und Chemie-Gymnasiallehrer, die Zuhörer in der Galerie mit seinen sehr persönlichen Erfahrungen in der Susannenstraße und seinem Insiderwissen über das Viertel ebenso zu fesseln, wie mit seinen bildreichen und humorvollen Worten.

So erfährt der Leser in der historischen Geschichte, dass die Choleraepidemie im Schanzenviertel die letzte in Deutschland war und Robert Koch damals für die Aufdeckung und Behebung der Ursachen des „blauen Todes“ sorgte. Andere Geschichten handeln von eigenwilligen Menschen, einem kuriosen Flohmarkt oder einem Fernsehteam des NDRs, welches mit einem baldigen Abbruch endete, da die Lage zu brenzlig wurde.

Die Einwohner der Schanze und die linke Szene um die Rote Flora würden keine „Ballermannstimmung“ wollen, erzählt Musiol und bedauert dabei selber den Untergang des alten Arbeiterviertels. Zunehmend finde eine Gentrifizierung im Schanzenviertel statt, das inzwischen zu den Bezirken mit den teuersten Mieten in Hamburg gehöre, so Muisol.

Im krassen, aber auch „schicken“ Gegensatz dazu stünden der Widerstand der „Roten Flora“ und die vielen Kioske, welche die super angesagte Partymeile der Metropolregion bis zum frühen Morgen mit Alkohol versorgten, sagte der Autor.