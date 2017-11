„Shoppen macht happy“ : Deerns rocken das Einkaufszentrum in Wedel

vergrößern 1 von 1 Foto: Uwe Koopmann 1 von 1

Wedel | Sie tanzen seit 1980, bieten alle zwei Jahre eine neue Show und werden immer perfekter. Die Rede ist von den „Hetlinger Deerns“, deren Bestreben auch heute noch unverändert ist. Choreografin Sabine Plüschau: „Das Ziel der Mitwirkenden ist es, immer wieder einen neuen Mix aus witzigen Parodien und mitreißenden Tänzen auf die Beine zu stellen“. Weil nach der spektakulären Premiere am Wochenende bereits alle Folgevorstellungen ausverkauft sind, hat sich die dem Hetlinger MTV angeschlossene Showtanzgruppe zu vier zusätzlichen Auftritten in der Zeit vom 26. bis 28. Januar entschlossen. Der Vorverkauf beginnt heute.

Im Theatersaal der Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule (EBG) waren alle Plätze besetzt, als das eigens für die Deerns geschaffene Einkaufszentrum mit integrierter Rolltreppe seine Pforten öffnet. Das Bühnenbild haben die Ideengeber so gestaltet, dass zwischen den einzelnen Showtänzen keine aufwändigen Umbauten notwendig sind. Mittendrin der Infostand mit einer Paraderolle für Astrid Lutz als Ella, die sich nicht nur um Falschparker sondern auch um den Männerhort kümmert. Sie ist die Dritte im Bunde der Comedians, bei deren witzigen Zwiegesprächen kein Auge im Publikum trocken bleibt. Dazu gehört auch Frank Felgentreff als Promi-Friseur vom Salon „Goldene Locke“, der die Haare nach dem Motto „Styling the hair with Hollywood-Flair“ föhnt. Im Center-Café von Luigi (Markus Taubitz) erfährt Frau alles, was sie an neuestem Klatsch einfach wissen muss.

Im Blickpunkt bei „Shoppen macht happy“ stehen jedoch die 16 Hetlinger Deerns, die alle Register ihres tänzerischen Könnens zeigen und vom Publikum mit Klatsch-Rhythmen zu Höchstleistungen angespornt werden. Dabei präsentieren sich die Akteure mit vollen Einkaufstaschen und verblüffen mit rasantem Kostümwechsel. Zum Höhepunkt vor der Pause wird der eindrucksvolle Tanz der Schaufensterpuppen. Dann stülpt sich die Tanzcrew zu Tina Turners Rocksong „Proud Mary“ grüne Perücken über, ehe es Nacht wird in der Kaufhalle und fauchende Katzen von der Security vertrieben werden. Mit dabei ist in jeder Show auch immer eine von vier „Tweenie-Gruppen“, das ist der Nachwuchs der Deerns. Bei der Premiere dürfen die Älteren von ihnen mit Tänzen nach Klängen von „Pitch Perfekt“ und „Little Shop of Horrors“ ran.

Mit aus Plastiktüten genähten Kostümen geht es schließlich in die „1001 Shopping-Nacht“. Das traumhafte Finale verwandelt das Einkaufszentrum in einen orientalischen Basar, in dem gefeilscht und getanzt wird. Flaschengeist Dschinni erscheint aus der Wunderlampe und die Comedians versuchen sich auf einem fliegenden Teppich. Gelegenheit für die Deerns, in Kostüme von Sultan, Bauchtänzerinnen und Haremsdamen zu schlüpfen, bevor ein gewaltiger Schluss-Applaus aufbrandet. Der Lohn für monatelanges Training, um eine solche Non-Stop-Aufführung auf die Beine zu stellen.