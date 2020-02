Dauerregen: Elmshorn trotzt dem Hochwasser

Investitionen in neues Pumpwerk und Regenrückhaltung zahlen sich aus / Kritische Situation am Hafen

Avatar_shz von Christian Brameshuber

12. Februar 2020, 15:07 Uhr

Elmshorn | Die Speicherbecken sind randvoll – am Ramskamp, an der Hamburger Straße und im Steindammpark. Das neue Pumpwerk Vormstegen ist fast rund um die Uhr im Einsatz. Elmshorn trotzt dem Hochwasser – bisher mit Erfolg. Der Sturm tobt seit Tagen, mit lang anhaltenden Niederschlägen. „Wir mussten keine Straßen oder Plätze wegen Überschwemmung sperren“, betont Thomas Beiersdorf von der Stadtentwässerung. Die Maßnahmen der Stadt zum Hochwasserschutz hätten sich bezahlt gemacht. Mehr als 6 Millionen Euro wurde in das neue Pumpwerk im Haus der Technik investiert. Laut Beiersdorf konnten in den vergangenen Tagen zwei Kubikmeter Wasser pro Sekunden abgepumpt werden. In ein neues Regenrückhaltebecken am Ramskamp hat die Stadt 900 000 Euro gesteckt. Es war erst im August 2019 fertig gestellt worden.

Hauptproblem laut Beiersdorf: Wenn das Sperrwerk zur Elbe geschlossen ist – in den vergangenen Tagen war das mehrfach der Fall und zwar bis zu neun Stunden lang – kann es schwierig werden, das Wasser loszuwerden. Die Krückau muss alles aufnehmen.

Kritisch war die Situation laut Beiersdorf gestern Morgen um 8 Uhr im Hafenbereich. „Das Wasser stand bis unter die Hafenkante“, betont der Experte. Sogar eine Sperrung des Hafenbereichs stand zur Diskussion. Die Situation habe sich durch Öffnung des Sperrwerks dann aber entschärft.

Das nächste Sturmtief soll schon am Wochenende kommen. Doch Beiersdorf geht davon aus, dass Elmshorn dem Hochwasser weiter trotzen wird.