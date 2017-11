Das Spiel um und mit den Klischees

vergrößern 1 von 3 Foto: Jacobshagen 1 von 3

erstellt am 18.Nov.2017 | 16:00 Uhr

„Das Stück ist eigentlich nur Klischee, das bedienen wir, natürlich“, sagt Regisseurin Angelika Strub mit Nachdruck – und lacht. Marc Camolettis Komödie „Boeing - Boeing“, die nächste Premiere auf der Batavia und mitten in der Probenarbeit befindlich, ist nicht umsonst eine der erfolgreichsten Boulevardkomödien weltweit. Ein „altes Kultstück“ um einen Mann und seine drei Frauen, die alle denken, sie seinen die einzig Auserwählte. „Fürs managen hat er die Haushälterin“, seziert Strub kühl eine der männlichen Schwächen, die im Stück aufgezeigt werden. Das Klischee des polygamen Schwerenöters also, der irgendwann mit seinem ganz persönlichen Totalgau konfrontiert wird: alle drei Herzensdamen in einem Raum. „Wir bedienen nicht nur das Klischee. Wir treiben es auf die Spitze, teilweise bis zum Slapstick“, sagt Strub und lacht wieder.

Der Wunsch, das Stück zu spielen, kam aus dem Ensemble, erzählt die Regisseurin. Fast alle Darsteller traten bisher im Kindertheaterbereich der Batavia auf. Sie wollten gern zusammen auch einmal ein Erwachsenstück realisieren. Wenn möglich etwas Lustiges. Da drei von ihnen die Komödie aus der Theaterschule von Maraille Woehe kannten, fiel die Entscheidung schnell auf Camolettis Boulevard-Klassiker.

„Ich finde Komödie schwierig“, gibt Strub zu. „Ich musste mich da erst einfinden.“ Mittlerweile purzeln die Ideen nur so auf die Probebühne. Die drei Stewardessen, mit deren Besuchen der Mittdreißiger so kunstvoll jongliert, kommen aus Frankreich, Amerika und der Schweiz und sprechen daher mit ausgeprägtem Akzent. „Das ist schon sehr komisch“, so die Regisseurin. Schwiizerdütsch sei nicht einfach. Der Darstellerin hätten sie ihren Text im Dialekt aufs Handy gesprochen. „Sie muss das richtig lernen.“

Auch sonst sind die drei Damen sehr typisiert angelegt. Genauso wie der Freund des Hausherren, der mitten in den Zusammensturz der Türenklapp-Dramaturgie einbricht und das Chaos erst komplett macht. In der Batavia-Version ist der ein waschechtes Landei aus Dithmarschen. „Das Ganze hat keinen tieferen Sinn“, räumt Strub freimütig ein. „Außer eben zu lachen“, sagt sie. „Eine Geschichte zum Lachen, in der man sich auch ein wenig wiedererkennen kann“, fügt sie an.