Das sind die Baustellen an der Elbe

Ursachen für Erosion und Verschlickung analysiert

von Oliver Gabriel

17. August 2019, 16:00 Uhr

Wedel | Das schmeckt so gar nicht, was die Untersuchungen von Wedels Schokoladenseite ergeben haben. Mitte 2018 hatte die Stadt Professor Peter Fröhle, Leiter des Instituts für Wasserbau an der Technischen Universität Hamburg-Harburg, mit der Analyse der Gründe für den Sandrückgang im Strandbad, die Verschlickung des Hafens und die wiederkehrende Verlandung des Anlegers Willkomm Höft beauftragt. Gemeinsam mit seinem wissenschaftlichen Mitarbeiter Roland Hesse präsentierte er Donnerstagabend im Wedeler Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss Ergebnisse und Lösungsvorschläge. Fazit: Bei jedem der drei Problemfälle besteht Handlungsbedarf mit teils erheblichem Aufwand, will man erfolgversprechend gegensteuern.

Problemfeld Strandbad In viermonatigen Mess- und Dokumentationsverfahren machten Fröhle und Hesse höhere Tideströmungen und Schiffswellen als Ursachen für die Erosion aus. Zwischen zehn und 40 Zentimetern betragen laut Hesse stellenweise die Abträge. Punktuell beobachteten die Experten jedoch auch Zunahmen der Sandmengen durch Ablagerungen, etwa im Strandbereich der Westmole. Als Lösung schlug Fröhle flächige Sandvorspülungen vor – nicht nur lokal entlang des Strands, sondern auch deutlich davor. Zwar müssten diese wiederholt werden – „das wird wieder verschwinden“, so Fröhle. Dennoch sei dies langfristig die kostengünstigste Lösung. Die Alternative „Wellenschutz“ kategorisierte der Wasserbau-Fachmann als „sehr aufwendig“.



Elbvertiefung ist nicht berücksichtigt





Auf Nachfrage erläuterte der Uni-Professor, dass Auswirkungen der Begegnungsbox für Containerriesen, die im Zuge der Elbvertiefung vor Wedel geschaffen werden soll, nicht bei den Betrachtungen berücksichtigt seien. Zur Frage nach einem möglichen Zusammenhang mit bereits erfolgten Elbvertiefungen erklärte Fröhle: „Wir haben den aktuellen Zustand untersucht, alles andere sind Spekulationen.“ Zunehmende Schiffsgrößen sind laut Fröhle indes eine mögliche Ursache für die von Wedeler Seite beobachtete Erosionszunahme im Strandbad. Was eine Beweissicherung für die Auswirkung der aktuellen Elbvertiefung angeht, da böten die erfolgten Untersuchungen jedoch „eine vernünftige Datenbasis“, so der Professor. Um allerdings auch zu verdeutlichen, was nahe liegt: Erfolgen bis zur nächsten Messung besagte Aufspülungen, dann könnte keine gesicherte Erosionsentwicklung ermittelt werden.

Problemfeld Schulauer Hafen Das Becken ist neu, das Schlickproblem das alte. Hoffnungen, die Sedimentablagerungen könnten mit dem Hafenumbau zurückgehen, haben sich nicht erfüllt. Im Jahresrhythmus muss das Becken auf Tiefe gebracht werden. Durch Einbindung in das institutseigene Elbe-Strömungsmodell konnten Fröhle und Hesse den Zustand vor und nach der Neugestaltung vergleichen. Ergebnis: Mit Blick auf die Verschlickung stellt die neue Hafeneinfahrt aufgrund ungünstiger Strömungsmuster eine Verschlechterung dar. Laut Hesse stellt sich eine Strömungswalze, in der sich Sediment sammelt, direkt vor der Hafeneinfahrt ein. Es sei sehr wahrscheinlich, dass diese Sedimente in den Hafen transportiert werden. Dazu kommt ein so genanntes höheres Sedimentdargebot in der Elbe in den vergangenen Jahren. Der Lösungsvorschlag – Kategorie „aufwendig“ – ist eine Strömungsleitwand vor der Quermole, die die Verlandung verringern könnte. Eine Dockschleuse, die ursprünglich geplant und aus Kostengründen verworfen worden war, hätte laut Fröhle „sehr viel weniger Sediment-Eintrag“ bedeutet – ist aber eben auch „sehr viel teurer“. Alternativ könne eine kontinuierliche Erhaltungsbaggerung erfolgen.

Problemfeld Anleger Willkomm Höft Nicht nur der Hafen, auch der neue Anleger wird einmal im Jahr vom Schlick befreit, damit der Betonschwimmkörper nicht aufsetzt und beschädigt wird. Als Ursache machen die Experten hier die Position des Pontons zwischen zwei Buhnen aus. Als technischer Lösungsansatz ist eine ebenfalls als „aufwendig“ eingestufte Reduzierung der beiden Buhnen um einige Meter aufgezeigt. Alternative: ein Umbau mit einer Verlagerung des Anlegers Richtung Fahrwasser. Die bezeichnete Fröhle als „sehr aufwendig und kaum genehmigungsfähig“. Wobei er auch bei der Buhnenkürzung auf eine notwendige Genehmigung und eine Verringerung der Schutzwirkung hinwies.