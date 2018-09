Das neue Gesicht des Regionalparks

Die Wedeler Landschaftsplanerin Andrea Keller (43) hat die Nachfolge von Barbara Engelschall angetreten

„Eigentlich war ich gar nicht auf der Suche nach einem neuen Job. Aber diese Stelle war so reizvoll, dass ich mich einfach bewerben musste.“ Und das mit Erfolg: Andrea Keller ist neue Geschäftsführerin des Regionalparks Wedeler Au. Am 15. August hat sie die Nachfolge von Barbara Engelschall angetreten, die bereits im Mai zur Behörde für Umwelt und Energie (BUE) nach Hamburg wechselte.

„Barbara Engelschall hat eine super Arbeit geleistet und große Fußstapfen hinterlassen“, sagt Keller. Ob sie diese ausfüllen könne, wisse sie nicht, möglicherweise werde sie an der einen oder anderen Stelle auch andere Akzente setzen. Beste Voraussetzungen für ihren neuen Job bringt die 43-Jährige aus dem Privaten wie auch durch Ausbildung und Berufserfahrung mit. 15 Jahre lang arbeitete sie in einem Hamburger Landschaftsplanungsbüro, unter anderem an Projekten, die sich um nachhaltige Tourismusentwicklung drehten. Von Haus aus ist Keller studierte Diplom-Ingenieurin für Landschaftspflege, hat sich während ihres Studiums intensiv der Regionalentwicklung und Großschutzgebieten gewidmet.

Vor sechs Jahren ist die Mutter zweier sieben und zehnjährigen Kinder von Hamburg nach Wedel gezogen – eine gute Wahl, sagt sie. „Wir fühlen uns hier total wohl und sind eine sehr aktive Familie“. Aktiv unter anderem auf dem Fahrradsattel, auf dem sie schon viele Ecken des Regionalparks erkundet hat. „Ich finde den Regionalpark toll, hier arbeiten zu dürfen, ist etwas wirklich schönes.“ Dass Keller durch den neuen Arbeitsplatz im Wedeler Rathaus täglich fast eineinhalb Stunden Arbeitsweg spart, trägt natürlich zum Wohlfühlfaktor bei.



30-Stunden-Stelle im Wedeler Rathaus





30 Stunden umfasst ihre Stelle in der Geschäftsführung des Vereins. Mit 19,5 Stunden an ihrer Seite: Doris Brandt, die die Zeit der Vakanz durch Engelschalls Wechsel nach Hamburg allein überbrückt hat. „Jetzt arbeiten wir in weiten Teilen eng zusammen“, sagt Keller.

Die ersten sechs Wochen hat sie vor allem genutzt, um Akten zu sichten und sich einzulesen in ihr neues Aufgabenfeld. Nun geht’s auf Vorstellungstour in die Mitgliedergemeinden und an die konkrete Projektarbeit. Etwa Maßnahmen zur Müllvermeidung an der Hetlinger Schanze oder die Schaffung einer Wassererlebniszone an der Düpenau ähnlich der im Wedeler Autal. Ebenfalls auf der Agenda: der länderübergreifende Biotopverbund in der Metropolregion, bei dem der Regionalpark Wedeler Au das Teilprojekt „Biotope verbinden und erleben“ übernommen hat.

Erleben – ein wichtiges Stichwort bei der Arbeit von Keller. Mehr Lebensraum zu schaffen und Natur erlebbar machen, sei ein Kern ihrer Aufgabe. „Nur wenn ich Natur erlebe, kann ich auch dazu beitragen, sie zu schützen. Weil ich weiß, was zu schützen ist“, sagt sie. Damit trage der Regionalpark auch dazu bei, dass die Menschen sich mit ihrer Region identifizieren.