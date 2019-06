Das JRG feiert seinen Abijahrgang

92 Gymnasiasten bekommen ihr Abiturzeugnis überreicht

von Inge Jacobshagen

17. Juni 2019, 16:00 Uhr

Wedel | Festlich gekleidete junge Mädchen, junge Herren im Anzug, Eltern, Verwandte – gemeinsam feiern sie Abschied vom Johann-Rist-Gymnasium (JRG). Ein Abschied ohne Tränen oder Wehmut, denn das Abiturzeugnis landet jetzt bei der Feier in der mit vielen Blumen geschmückten Aula in ihren Taschen. Bei Niklas Blümner wird es sofort mit Lernen im dualen Studium weitergehen. Der Abiturient möchte Wirtschaftsinformatiker werden. Bei der Medac lernt er die Praxis, in abgeschlossenen, unterschiedlichen Blöcken Theorie an der Universität. Auch seine Freundin Alina Bruhn wird die Schule erst einmal nicht vermissen, der Stress in der auf acht Jahre verkürzten Zeit am Gymnasium war doch arg, sagt sie. Was beide am JRG zu schätzen gelernt haben und mitnehmen werden, ist die gute Gemeinschaft ihres Jahrgangs. Alina möchte erst noch einmal etwas von der Welt sehen, strebt ein Freiwilligen-Projekt in Südamerika an, bevor sie ab April in Deutschland Jura studieren will.

Finn Müller-Ahrens hat bereits ganz genaue Vorstellungen, wie es weiter geht: Erst einmal ein Freiwilliges Soziales Jahr. Er bemüht sich um einen Platz bei der Tafel. „Da interessiert mich besonders die Logistik, die dahinter steckt“ erzählt er. Und dann? Danach möchte er zur Kriminalpolizei. Es muss nicht die Mordkommission sein, Wirtschaftskriminalität findet Finn auch spannend.

Draußen in der Sonne strahlen Jouli Mandil und Kim Oeser mit dem blauen Himmel um die Wette. Joudi will sofort an die Uni in Kiel, dort Chemie studieren. Ihre Freundin Kim Oeser, die so toll singen kann, träumt und schwärmt ebenfalls von einem Studienplatz in Kiel, Meeresbiologin würde sie gern werden. Es ist allerdings gar nicht so einfach, dort einen Studienplatz zu bekommen. Aber bei dem Charme und der Ausstrahlung, den die beiden haben, schaffen sie alles.

Zehn Abiturienten aus dem Jahrgang 1969 sind in der Aula mit dabei. Sie feiern hier ihr „Goldenes Abitur“. Das Ehepaar Frankenfelder, Sprecher der Abiturienteneltern, erinnert sich an seine Schulzeit, in der Lehrer noch wutentbrannt Schlüsselbunde durch das Klassenzimmer pfefferten – und wer einmal ein Lehrerschlüsselbund gesehen hat, weiß von welchen Geschossen sie sprechen.

Schulleiter Bertram Rohde lehnt sich an das „Abi-vengers“-Motto seiner Abiturienten an. Er hofft, dass sie alle Helden mit Herz und Hirn werden und zitiert Brecht mit den Worten: „Unglücklich das Land, das keine Helden hat, unglücklich das Land, das Helden nötig hat.“ Den musikalischen Rahmen boten der Unterstufen- und der Oberstufenchor mit rasanter Choreographie.