„Das ist für Wedel nicht akzeptabel“

Interfraktioneller Antrag fordert Einbeziehung der Stadt in Recyclinghof-Pläne der GAB / Schmidt: Keine Fakten schaffen ohne Abstimmung

von Oliver Gabriel

19. September 2018, 16:00 Uhr

Die Nachricht hat Wedels Politik und Verwaltung eiskalt erwischt: War im März noch von Quickborn als möglichem Standort für einen zweiten Recyclinghof der Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung (GAB) die Rede, so taucht jetzt in einer Vorlage für den Ausschuss für Umwelt, Sicherheit und Ordnung plötzlich Wedel auf und die Eulenstadt spielt nur noch eine Nebenrolle. Wedels Verwaltung: nicht informiert. Wedels Politik: alarmiert – und nicht gewillt, sich nur mit der Statistenrolle zu begnügen. Per Eilantrag für den morgigen Rat soll die Einbeziehung von lokaler Politik und Verwaltung erwirkt werden. Zudem fordert eine breite Mehrheit der Fraktionen, die Beschlussfassung auf Kreisebene auszusetzen.

Wedels Grüne und SPD haben CDU, Linke und WSI für einen entsprechenden interfraktionellen Antrag gewinnen können. Erste Stoßrichtung: der Verkehr. „Insbesondere muss zuvor die verkehrliche Situation an Kronskamp, Croning- und Heinrich-Schacht-Straße, an denen sich auch große Wohngebiete befinden, gutachterlich untersucht werden, da eine solche Nutzung des Geländes (GAB, ehemals Bötel) erhebliche Auswirkungen beispielsweise durch zusätzliche Anlieferungen nach sich zöge“, heißt es wörtlich in dem Antrag. Die GAB hatte als Vorteil für den Standort Wedel unter anderem eine bestehende Genehmigung des Standorts nach Bundesimmissionsschutzgesetz angeführt. Und Entsorger Remondis, der auf dem Gelände am Kronskamp die Firma Optisys zum Jahresbeginn übernommen hatte, ist wie der Kreis GAB-Anteilseigner.

Die Wedeler Antragsteller wollen zudem die Ergebnisse der erst in der vergangenen Woche beschlossenen großräumigen städtebaulichen und nutzungsstrukturellen Untersuchung des Gewerbegebiets Kronskamp abwarten, die eine städtebauliche Aufwertung zum Ziel hat. „Eine Entscheidung zum jetzigen Zeitpunkt, im Zentrum des Untersuchungsgebiets eine entsprechende Nutzungserweiterung vorzunehmen, konterkariert den Zweck dieser SWOT-Analyse“, so der Antragstext. Bürgermeister Niels Schmidt (parteilos) soll daher gegenüber dem Kreis, Kreisgremien und der GAB darauf hinwirken, dass Ergebnisse der genannten Untersuchungen ausgewertet werden können, „bevor im Kreis Beschlüsse von erheblicher Tragweite und mit massiven Auswirkungen im Wedeler Stadtgebiet gefasst werden“.

Schmidt hat unterdessen mit Landrat Oliver Stolz und GAB-Geschäftsführer Jens Ohde telefoniert, um „Wedels Positionen zu verdeutlichen“, wie der Verwaltungchef gestern auf Tageblatt-Anfrage sagte. Tenor: „Die Stadt erwartet, dass keine Fakten geschaffen werden, bevor es nicht nicht mindestens eine Abstimmung, möglichst aber ein Einvernehmen gibt.“ Bei der Vorlage handele es sich nicht um einen Prüfauftrag – „da wird etwas eingeleitet“, so Schmidt. „Das ist für Wedel so nicht akzeptabel.“

Für Wedels Liberale, die nicht unter dem interfraktionellen Antrag stehen, ist der Standort Kronskamp grundsätzlich indiskutabel. In einem eigenen Antrag fordert die FDP die Ablehnung. Politik und Verwaltung sollen alle politische und rechtlichen Mittel ausschöpfen, um die Anlage an der Stelle zu verhindern, heißt es in dem Papier. Für die Liberalen kommt allenfalls ein Standort außerhalb bebauter Ortschaft im Umfeld der Holmer beziehungsweise Pinneberger Straße infrage.