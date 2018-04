„Das hat Wedel richtig gut gemacht“

Mittelaltermarkt mit Schaukämpfen und Händlergasse lockt Familien auf den Ochsenmarkt / Großer Zuspruch für Wiederholung

30. April 2018, 06:00 Uhr

„Krieger, erhebt Euch!“ Der Ruf erschallte am Wochenende immer wieder aus Hunderten Kehlen rund um die Schaukampf-Arena auf dem Wedeler Festplatz. Hatte einer der Ritter die Duelle gegen die Konkurrenten gewonnen, war dies der Ruf für die geschlagenen Recken, um sich für die nächsten Duelle wieder vorzubereiten. Vor allem die Kinder hatten schnell ihre persönlichen Helden gefunden, die lautstark angefeuert wurden. Das „Mittelalterfest zu Wedel“, lockte vor allem Familien auf den Festplatz und wurde direkt bei der Premiere zum Mittelpunkt des traditionellen Ochsenmarkts.

Da zum zweiten Mal in Folge der Viehauftrieb wegen Rinder-Herpes ausfallen musste, hatten sich Wedel Marketing, die Stadt Wedel und die Agentur Elbmenschen, die als Mitorganisator an Bord ist, entschieden, mit dem Mittelalterfest einen neuen Weg zu gehen und eine feste Einrichtung zu schaffen, auch wenn der Viehauftrieb ausfällt.

„Das neue Konzept gefällt mir sehr gut“, sagte Nicole Fedde. Ihr Mann Matthias stimmte ein: „Gerade für die Kinder ist es sehr gut. Es gibt unendlich viel zu entdecken.“ Was hat ihn besonders begeistert? „Der Met“, sagte Matthias Fedde lachend. „Aber auch die Ritterkämpfe sind toll.“ Schwerter, Rüstung, Helme und Gewänder prägten das Bild auf dem Wedeler Festplatz. Im Heerlager konnte die Treffsicherheit mit Bogen und Axt bewiesen werden und viele Gewerke zeigten, wie im Mittelalter genäht, gekocht oder auch geschmiedet wurde. „Die Leute sind hier sehr, sehr freundlich und auch sehr interessiert“, sagte Limes vom Burgvolk zu Wittorf, während er in seiner mobilen Schmiede eine Lampenhalterung fertigte.

Die Besucher bekamen von den Ausstellern ohnehin sehr wohlwollende Bewertungen. „Im Gegensatz zu Barmstedt sieht man hier viel mehr Besucher, die selbst in Gewandung kommen. Dabei gibt es die Veranstaltung auf der Schlossinsel seit Jahren und in Wedel ist es die Premiere“, sagte Pamela Rohlfs. „Das Fest ist top, super und absolute Klasse“, lobte auch ihr Mann Björn Rohlfs: „Wir haben natürlich auch ein Top-Wetter bekommen. Das hat Wedel richtig gut gemacht.“

Jörn Carstens, der in Begleitung von Jennifer Beyer unterwegs war, wagte schon einen Blick in die Zukunft: „Es wäre wirklich schön, wenn es hier im kommenden Jahr weitergehen würde. Dann würden wir auch überlegen, im Heerlager mitzumachen.“ Christian Sinn von der Agentur Elbmenschen strahlte am Sonnabend bei der Frage nach einer ersten Zwischenbilanz. „Ist sehr, sehr positiv und erfolgreich“, sagte er. Die Besucherzahlen seien im Vergleich zum Vorjahr, in dem ebenfalls der Viehauftrieb ausfiel und damit das Highlight des Markts fehlte, deutlich gestiegen. „Hier ist den ganzen Tag Vollgas. Die Ritterturniere kommen bei den Familien richtig gut an. Für die Kids ist es eine Wucht, wenn sie einen Ritter mit Schwert sehen“, sagte Sinn. Und der Vorteil: „Es kostet keinen Cent beim Schied zuzuschauen oder sich die Kämpfe anzusehen. Wir sind total zufrieden.“ Dabei hatten die Organisatoren bis Sonnabendmorgen gebangt. „Wir wussten nicht, ob das Konzept ankommt und die Wetterprognosen waren auch nicht die besten“, sagte Sinn. „Hier ist aber eine Wolke drübergezogen und dann hatten wir tollsten Sonnenschein. Besser konnte es nicht laufen.“

Gestern öffneten zudem die Wedeler Geschäfte und lockten die Besucher zum verkaufsoffenen Sonntag in die Innenstadt. Heute geht es ab 10 Uhr auf dem Festplatz weiter. Um 20 Uhr startet der „Tanz in den Mai“ mit der Band „Ever’so“. Morgenabend endet der Ochsenmarkt gegen 18 Uhr. Zuvor steht aber das Maibaumaufstellen am Roland auf dem Programm. Der Festumzug startet um 11 Uhr an der Feuerwache in der Schulauer Straße.