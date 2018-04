Haseldorfer Frühlingsfest : Das Fest, das den Frühling feiert

Rund ums Elbmarschenhaus ist am Sonntag, 15. April, viel los: Etliche Handwerker präsentieren sich.

von Kirsten Heer

09. April 2018, 15:30 Uhr

Haseldorf | Das Haseldorfer Frühlingsfest soll auch im elften Jahr in Folge ein ganz besonderer Tag werden. Die Haseldorfer Gewerbetreibenden und das Elbmarschenhaus Haseldorf laden für Sonntag, 15. April von 11 bis 17 Uhr zu einem Fest für die ganze Familie rund um den alten Gutshof an der Hauptstraße 26 ein.

Vor 2007 hätte das erste kleine Haseldorfer Frühlingsfest mit acht Handwerkern und Kaufleuten noch „von Laden zu Laden“ stattgefunden, erinnert sich der Haseldorfer Tischler und Restaurateur Torsten Speer an die Anfänge. Dann wurde eine Zusammenarbeit mit dem Elbmarschenhaus in die Wege geleitet. Die Interessenvertretung für „Tourismus in der Marsch“ konnte die Veranstaltung für die Haseldorfer und ihr Dorf besser bewerben. Der Erfolg zeigte sich in den vergangenen Jahren mit immer mehr Kreativität in den Angeboten und Hunderten von Besuchern. Auch in diesem Jahr werden wieder Präsentationen der verschiedenen Handwerke auf dem Gelände vor und neben dem Elbmarschenhaus gezeigt.

Vielfältiges und kostenfreies Programm

Vereine, Ehrenamtliche und Privatleute bieten ein breit gefächertes, buntes und überwiegend kostenfreies Rahmenprogramm für Besucher jeder Altersgruppe an. Sie wollen informieren, unterhalten und laden zum Mitmachen ein. So werden die Jagdhornbläser Holm aufspielen. Mehr über Jagd und Natur gibt es von der Kreisjägerschaft im Haus. Wer die Graureiherkolonie sehen möchte, kann an Führungen teilnehmen.

Die Stadtwerke Wedel laden zu Testfahrten mit dem „Klima-Mobil“ ein und stellen auch eine Kinder-Hüpfburg zur Verfügung. Zimmerei Nagy stellt ihre Arbeiten vor, ebenso wie Voß-Karosseriebau. Mit fachlicher Kenntnis geht es weiter bei Sanitär- und Heizungtechnik Olaf Schwarck oder bei Behrens Landmaschinen, Spezialist für Gartentechnik. Reimer Röttger gibt Auskunft über Garten- und Landschaftsbau

und der Nabu lockt mit dem lustigen Storchenspiel. Außerdem veranstalten die Naturschützer eine Rallye im Schlosspark. Hier findet auch das Ponyreiten mit Andrea Vollendorf statt.

Überraschung für Kinder

Auch der Angelsportverein Binnenelbe hat einige Überraschungen für Kinder parat, ebenso wie der Kulturverein Haseldorfer Marsch. Das Team bringt eine Werkbank aus der alten Bandreißerkate mit und wird mit den Lütten Weiden reißen, daraus Ringe basteln und damit auf Ziele werfen. Auch Torsten Speer wird in diesem Jahr wieder mit seiner Werkbank dabei sein und mit den Kindern kleine Holzarbeiten ausführen.

Mit Holz arbeitet auch Jürgen Kubik. Er drechselt Stifte. Unter dem Motto „heißer Draht“ gibt es eine Aktion der Jugendfeuerwehr. Ein Imker aus der Region wird etwas zu den Bienen und zum Honig erklären. Die Galeristin Leni Rieke wird lustige Polaroid-Fotos schießen, die dann günstig zu erstehen sind. Der Golfclub Gut Haseldorf stellt sich unter dem Motto „Spiel doch einfach mit“ vor. Und der Verein für Tourismus in der Marsch lockt mit Insider- Informationen über diverse Rad-Ausflüge in der Region.

Für das leibliche Wohl sorgen die Fleischerei Millahn, die Bäckerei Grote, Peter Bock mit seiner „Röökerkist“ und die Bäckerei Krohn mit einem Wagen voll Frühlings-Überraschungen. Der Haseldorfer Hof, das „Landhaus Holst“ und das Café Grote sind geöffnet. Bei schlechtem Wetter stehen Zelte von „Getränke Lutz“ zur Verfügung. Ein großer Dank des Tourismusvereins geht an die Gemeinde Haseldorf unter Bürgermeister Uwe Schölermann (CDU) und Prinz Udo von Schoenaich-Carolath-Schilden, ohne deren Hilfe das Fest gar nicht möglich wäre.