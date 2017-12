Das Altern muss geplant werden

vergrößern 1 von 2 Foto: Fröhlig 1 von 2

„Es gibt zu viele Leute, die nur rumjammern“, sagt Désirée Linde. Die promovierte Diplompsychologin will vor allem ältere Menschen aus ihrem Loch holen. „Viele meinen, wenn man über 50 ist und nichts wehtut, dann ist man gestorben. Das ist totaler Quatsch. Man muss sein Leben nur gestalten“, sagt die Wahl-Wedelerin, die seit 1980 in der Rolandstadt lebt. Dabei soll ihr neues Buch, das dritte, das die gebürtige Münchnerin veröffentlicht hat, helfen. „Lebensbalance im Alter – Das eigene Altern positiv beeinflussen“ ist der Titel des Werks, das im Wissenschaftsverlag Springer erschienen ist.

„Viele Menschen freuen sich auf den Ruhestand als ewigen Urlaub. Wenn man sich vorher keine Gedanken gemacht hat, wie man die Zeit gestaltet, fallen viele nach sechs Wochen in ein Loch“, berichtet Linde. „Wer nur vor dem Fernseher abhängt, klagt schnell, wie schlecht das eigene Leben ist, weil man das Leben nur aus zweiter Hand erfährt“, warnt Linde. Man sollte sich schon frühzeitig Gedanken über Hobbys und Beschäftigungen machen. Auch die körperliche Fitness sei wichtig. „Machen wir uns nichts vor: Wenn man älter wird, muss man mehr in seinen Körper investieren“, sagt Linde, die selbst ins Fitnessstudio geht und Balletttanz betreibt. „Sprünge klappen nicht mehr, aber warum sollte ich es nicht machen, solange es geht?“, fragt sie.

„Bei Männern wird es ganz übel, wenn sie sich zu sehr auf Zweisamkeit beschränken und sie nach dem Tod des Partners zurückbleiben“, berichtet Linde aus der Praxis. Das pflegen sozialer Beziehungen sei wichtig. „Es ist wichtig zu investieren. Manchmal ärgert man sich, dass man selbst immer den ersten Schritt gehen muss, aber es lohnt sich“, ist Linde überzeugt. Sie wirft auch die Frage nach dem Lebenssinn und -glück auf. „Ich frage nicht, warum ich lebe, denn dann sind wir schnell im religiösen und tranzendentalen Bereich, sondern wozu lebe ich.“ Jeder könne sein Leben und seine Einstellungswerte selbst bestimmen. „Ich halte mich da gern an Viktor Frantel“, sagt Linde. Der österreichische Neurologe und Psychiater bergründete die Logotherapie und die Existenzanalye. Eines seiner bekanntesten Werke ist das im Jahr 1946 erschienene „…trotzdem Ja zum Leben sagen: Ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager“, in welchem Frankl seine Erlebnisse und Erfahrungen im Konzentrationslager Auschwitz während des Zweiten Weltkriegs schildert. „Ich kann jeden Tag selbst entscheiden, wie ich die Welt wahrnehme und wie ich in dieser leben möchte“, betont Linde.

Umgang mit Zeit, Umgang mit dem Tod, Planen des eigenen Ablebens und vor allem das Gestalten der Zeit davor – das sind Themen, mit denen sich Linde in ihrem Buch auseinandersetzt. Und auch der Leser auseinandersetzen soll. „Ich gebe viele Beispiele von realen Fällen“, sagt Linde. Diese seien zum Schutz der Persönlichkeitsrechte entsprechend verfremdet. „Es sind aber alles Beispiele aus der Praxis“, betont die Wedelerin.

„Man sollte mit der Planung für den Ruhestand früh genug anfangen. Die Generation 50plus ist vielleicht etwas jung, aber diejenigen, die sich mit negativen, unschlüssigen, aber auch positiven Gefühlen mit dem Ruhestand auseinandersetzen, sollten das Buch einfach mal lesen“, empfiehlt Linde und ergänzt lachend: „Also ab 60 unbedingt.“

„Jeder darf mal jammern, aber das darf nur ein Zwischenspiel sein“, sagt Linde. Nach Möglichkeit sollte man das Leben positiv sehen. Dazu gehört für sie auch Dankbarkeit. „Wir leben seit 70 Jahren in Frieden. Das vergisst man oft“, sagt Linde. Doch auch Alltägliches wie die warme Dusche am Morgen, der Kaffee zum Frühstück oder der eigene Arbeitsplatz seien Dinge, für die man dankbar sein könne und müsse. „Eigentlich geht es uns doch hier gut“, sagt die Psychologin.

Als die ehemalige Sonderschullehrerin, die einen Lehrauftrag der Universität Hamburg hatte und zudem Dozentin für Unternehmen und Schulen war, in den Ruhestand ging, setze sie sich das Ziel, ein Buch zu schreiben. Auf „Burnout vermeiden – Berufsfreude gewinnen: Praxisleitfaden zum Restart für Lehrer und pädagogische Fachkräfte“ folgte „Pädagogen-Burnout vermeiden: Selbsthilfe für gestresste Lehrer (essentials)“. „Lebensbalance im Alter: Das eigene Altern positiv beeinflussen“ ist ihr drittes Werk. Im Juli 2016 begann Linde mit den Recherchen. Die ersten Zeilen schrieb sie im Januar. „Abgabetermin war im Juli“, erläutert sie. Seit dem November ist das Buch im Handel.

Alle Ziele erreicht? Linde schmunzelt: „Vielleicht schreibe ich noch ein viertes zur Krisenintervention, einem meiner Spezialgebiete. Das wäre noch eine Idee.“ Doch derzeit fehle die Zeit aufgrund familiärer Verpflichtungen. „Ich bin unter anderem aktive Großmutter. Das nimmt einige Zeit in Anspruch.“ Doch die Zeit für ein weiteres Buch ließe sich sicher finden: „Eine meiner besten Eigenschaften ist, dass ich Prioritäten setzen kann.“