„Da muss doch mal etwas passieren“

Der Hund steuert zielsicher auf die gesperrte Brücke am Grünen Damm zu. Sein Frauchen schaut kurz verwirrt, dass jemand vor der Brücke steht, taucht dann ab und schiebt sich den Oberkörper voran unter der Absperrung durch. Wenige Meter weiter wiederholt sich die Szene. Dann hat sie die Brücke, die nicht nur für Lkw und Autos, sondern auch für Fußgänger und Fahrräder gesperrt ist, passiert. Die Bewegungen wirken so routiniert, dass es nicht das erste Mal sein kann, dass die Hunderunde unter der Absperrung durchführt.

Ganz so einfach ist es für Hans-Werner Wilhelm nicht, die gesperrte Straße zu passieren. „Radfahrer müssen schon richtige Turnübungen machen, um hier durchzukommen und gut im Turnen sein“, sagt der Heistmer lachend, während der sein Zweirad voraus die Absperrung passiert. „Ich fahre gern an die Elbe, bade gern in der Elbe und liebe mein Schleswig-Holstein, das können Sie mir glauben, aber die Brücke ist unzumutbar für die Bürger“, sagt Wilhelm. Die Gemeinde Haseldorf, auf deren Grund und Boden die Querung liegt, war bisher nicht bereit, die Kosten, die laut Gutachten rund 180 000 Euro verschlingen, allein zu tragen. Denn die Hauptnutzer der Brücke, die Heist und Hetlingen verbindet, kommen aus anderen Gemeinden. „Wir führen Gespräche mit all denen, die ein Interesse am Bestand der Brücke Grüner Damm haben“, sagte Uwe Schölermann bereits vor einem Jahr. Der Haseldorfer Bürgermeister hat die Verbindung schließen lassen. „Die Gemeinde beziehungsweise der Bürgermeister können haftbar gemacht werden, wenn etwas passiert“, sagte er.

„Das kann doch alles nicht so kompliziert sein, das zu reparieren“, brüskiert sich Wilhelm, selbst Zimmerer. „Eine Behelfsbrücke für Radfahrer und Fußgänger wäre doch schon ein Anfang“, schlägt er vor. Zwei Gutachten haben bestätigt, dass die Querung sowohl für Auto- und Treckerfahrer als auch für Radfahrer und Fußgänger ein Sicherheitsrisiko birgt. Zunächst wurde die Brücke für Schwerlastverkehr gesperrt, dann für den gesamten Fahrzeugverkehr. Am Ende wurde auch der schmale Fuß- und Radweg an der Seite der Brücke geschlossen und die Brücke mit Stangen geschlossen, die aber wenige Fußgänger und Radfahrer abschrecken. Denn die Hinweise fehlen. Wer in die Straße Grüner Damm fährt, sieht ein Sackgassenschild und den Hinweis „Keine Wendemöglichkeit für Lkw“. Ein Hinweis auf die komplette Sperrung fehlt. „Da gab es mal ein Schild, auf dem Stand: Brücke gesperrt“, erinnert sich Wilhelm. Beim genauen Hinschauen wird klar, dass der Regen den Hinweis abgewaschen hat.

„Hier stehen ständig Autos und Radfahrer vor der Brücke und sind total überrascht“, berichtet Landwirt Kai Früchtenicht, der mit seinem Trecker täglich zu seinen Ländereien am Grünen Damm fährt. „Das sind zwölf Kilometer Umweg für jeden Arbeitsgang“, sagt Früchte-nicht, der mittlerweile stinksauer ist: „Drei Jahre ist hier dicht. Das kostet uns Landwirte jeden Tag Zeit und Geld.“ Dabei könnte es so einfach sein: Normalerweise müsste er von seinem Hof nur über die Brücke fahren. Stattdessen sind es derzeit zwölf Kilometer durch drei Dörfer. „Da muss doch mal etwas passieren. Das wäre doch ein Klacks, das fertig zu machen“, sagt Früchtenicht. Für die Hinhaltetaktik der Politik hat er kein Verständnis: „Wir müssen uns jeden Tag damit abmühen. Ich fahre hier nicht einmal im Monat hin, sondern jeden Tag. Das nervt.“

„Warum ist da bisher nichts passiert?“, fragte Frank Schoppa, stellvertretender Vorsitzender der Bürger für Haseldorf (BfH), in der Sitzung der Gemeindevertretung am Dienstagabend. Er verwies auf ein Schreiben des Kreisbauernverbands, der bereits vor einem Dreivierteljahr gefordert habe, eine Lösung zu finden. „Eine Antwort gab es bisher nicht“, attackierte Schoppe Bürgermeister Schölermann. „Das beauftragte Ingenieurbüro hat uns mitgeteilt, dass die günstige Lösung mit einem Durchlass nicht machbar sei. Wir müssen nun neu ausschreiben und führen Gespräche mit den betroffenen Behörden“, sagte Schölermann. „Wir werden Termine vereinbaren, damit wir schnellstmöglich dahin kommen, dass es weitergeht.“