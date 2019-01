Wedeler Stadtgrenze : Countdown für eine neue B431-Baustelle

Aufweitung der Einmündung Industriestraße soll nach Ostern beginnen / Verkehrsteilnehmer müssen mit erheblichen Einschränkungen rechnen

von Oliver Gabriel

17. Januar 2019, 16:00 Uhr

Ende Januar beginnen bereits die Vorbereitungen, nach Ostern sollen dann wieder die Bagger auf der B 431 rollen: Wedel rüstet sich für die nächste B 431-Baustelle. Diesmal trifft es den Einmündungsbereich der Industriestraße, der mit Blick auf zu erwartenden Mehrverkehr durch den Businesspark ertüchtigt werden soll. Anders als zuletzt bei der Sanierung der Rissener Straße soll es keine Vollsperrung beziehungsweise keine Einbahnregelung geben, sondern die Fahrzeuge mit Ampelschaltung im Blockverkehr durch die Baustelle geführt werden. Dennoch wurde im Fachausschuss bei der Vorstellung der Planung deutlich: Es muss mit großen Einschränkungen gerechnet werden. Die Ausschreibung ist für den eigentlichen Straßenbau stehen indes noch aus, so dass der Zeitplan noch nicht endgültig ist.

Drei Monate kalkuliert die Verwaltung für den eigentlichen Einmündungs-Neubau. Bereits in gut einer Woche wird es in dem Bereich jedoch zu Beeinträchtigungen kommen. Dann starten die notwendigen Fällarbeiten – und die sind umfangreich. Ganze 65 Bäume müssen für die Maßnahme auf Wedeler und Hamburger Gebiet gesägt werden. Ersatz ist laut Stadt bereits erfolgt: Im Autal und am Seemoorweg wurden Obstbäume gepflanzt. Nach den Fällungen sollen die Versorger in dem Bereich tätig werden, um notwendige Leitungsverlegungen vornehmen zu können. So erfolge durch schrittweise Steigerung der Verkehrsbehinderung eine gewisse Gewöhnung für Kraftfahrer, die den Bereich regelmäßig etwa auf dem Weg zur Arbeit passieren müssten, legte Annette Boettcher vom Wedeler Bauamt dar.

Die Planung sieht neben dem Geradeausfahrstreifen in der Wedeler Landstraße künftig zwei Linksabbiegestreifen vor. Den Platz für die benötigten 3,25 Meter mehr Fahrbahnbreite knapsen sich die Planer von den südlichen Grün- und Nebenflächen ab. Ebenso verhält es sich in der Rissener Straße, die einen zusätzlichen Rechtsabbieger in Richtung Industriestraße erhalten soll.

Die Industriestraße selbst wird im Einmündungsbereich von drei auf vier Fahrstreifen ausgebaut. Hier wird der Platz im östlichen Grünflächenbereich der Bundesanstalt für Wasserbau gewonnen. Maximal bis an den bestehenden Zaun der Einrichtung dürfe gebaut werden, erklärte Boettcher. Dahinter lägen unter Erhebungen Forschungseinrichtungen, die nicht überbaut werden dürften. Mehrfach war in der Vergangenheit nach mehr Platz für einen separaten Radweg gefragt worden (wir berichteten). Tatsächlich verbleibt so lediglich ein 2,50 Meter breiter Gehweg, der nach Stadtplanung für Radfahrer freigegeben werden soll. Der jüngste SPD-Vorstoß, der erneut die Schaffung eines getrennt geführten Radwegs vorschlägt und auf breite Unterstützung der übrigen Fraktionen stößt (unsere Zeitung berichtete), ist bei der Planung mithin weder berücksichtigt noch realisierbar.

Die Gesamtkosten der Maßnahme beziffert die Stadt auf 800 000 Euro, die anteilig von Wedel, Hamburg und dem Landesbetrieb Straßenbau getragen werden. Auf Wedel entfallen dabei 55 Prozent der Kosten.