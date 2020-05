Corona: So hart trifft es die Altenheime

Inzwischen vier Einrichtungen im Kreis Pinneberg betroffen

04. Mai 2020, 20:00 Uhr

Appen/Elmshorn | Nun hat es auch ein Altenheim in Appen erwischt. In einer Einrichtung mit etwa 120 Plätzen haben sich elf Bewohner und drei Mitarbeiter mit dem Corona-Virus infiziert. Bisher waren ein Altenheim in Tornesch und zwei Altenheime in Rellingen betroffen. Gestern bestätigte das Kreisgesundheitsamt die 14 neuen Fälle.

Nach Informationen unserer Zeitung handelt es sich um das Dana-Pflegeheim. Die ersten Verdachtsfälle dort wurden bereits Anfang letzter Woche beobachtet. „Daraufhin hat das Gesundheitsamt des Kreises Pinneberg umfangreiche Testungen vorgenommen“, teilte Oliver Carstens, Pressespecher der Kreisverwaltung mit. Von den Bewohnern war bereits am Mittwoch einer im Krankenhaus gestorben. Die übrigen Erkrankten wohnen weiterhin in ihren Zimmern und werden medizinisch behandelt, wie der Kreis mitteilte.

Landrat Oliver Stolz (parteilos) sagte: „Dass es nun ein weiteres Heim im Kreis Pinneberg getroffen hat, ist sehr bedauerlich und zeigt auf eindringliche Art und Weise, dass das Virus weiter im Umlauf ist. Stolz mahnt zur Vorsicht: „Sicherlich freuen wir uns alle über die seit heute geltenden Lockerungen. Die Erkrankungen in Appen machen aber deutlich, wie außerordentlich wichtig es ist, auch auf Dauer Abstand zu halten und die Hygieneregeln zu befolgen.“ Jeder könne sich anstecken und danach einen geliebten Menschen infizieren, der möglicherweise sehr schwer erkrankt, weil er nicht so gute Abwehrkräfte habe.

Bisher gab es in allen betroffenen Pflegeheimen im Kreis Pinneberg 100 infizierte Bewohner, davon sind bis heute 27 gestorben. Am schlimmsten hat es bisher das Haus Brügge/Schmitt in Rellingen getroffen. Dort haben sich 54 Bewohner und 19 Mitarbeiter infiziert. 13 Bewohner sind gestorben. Im Pflegeheim Cecilien-Burg in Tornesch waren es bisher 33 Bewohner und 14 Mitarbeiter. Elf Bewohner sind gestorben. Im DRK-Pflegeheim Rellingen haben sich zei Bewohner und drei Mitarbeiter infiziert. Beide Bewohner sind gestorben.