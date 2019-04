Cooler Jazz bringt 3000 Euro ein

Benefizkonzert mit dem Cole Chandler Quartett zugunsten der MS-Gruppe Wedel bei Bernhardt Apparatebau in Holm

von shz.de

30. April 2019, 16:00 Uhr

Holm | Alle wollten an diesem warmen Aprilabend coolen Jazz hören. Der Strom der Besucher des Benefiz-Frühlingskonzerts im Zuge der Kulturreihe „ars secumaris“ mit dem „Cole Chandler Quartet“ nahm gar kein Ende. Schließlich hatten aber alle Gäste in den Räumen des Holmer Unternehmens Bernhardt Apparatebau einen Platz gefunden und sollten in ihren hohen Erwartungen nicht enttäuscht werden.

Gastgeber Jan-Ulrich Bernhardt bat bei der Begrüßung die Gäste, den Sektkübel an der Ausgangstür am Ende des Benefizkonzerts mit Spenden für die Multiple Sklerose-Selbsthilfegruppe in Wedel zu füllen. Die Leiterin der MS-Gruppe, Martina Bewersdorff, würde sich sehr freuen, wenn sie häufiger Ausflüge für die oft auf den Rollstuhl angewiesenen Patienten mit einem Behindertentransport organisieren könnte, erklärte Bernhardt. Die Bitte wurde erhört: 3000 Euro kamen zusammen.

Viel Beifall gab es für den Einzug der Jazz-Musiker Larry Bartels am Kontrabass, Philipp Straske an der Gitarre und Ben Hansen, wechselweise an Saxofon und Klarinette. Den ersten Song „Things Ain’t What They Used To Be“ von Duke Ellington spielten die Profis noch zu dritt, bevor der Jazzvokalist und Namensgeber des Quartetts, Cole Chandler, elegant die Bühne enterte. Es folgten bekannte Songs wie „Top Hat, White Tie And Tails“ von Erving Berlin oder „Embraceable You“ und „A Foggy Day“ von den Geschwistern George und Ira Gershwin. Es sind neben Cole Porter (1891-1964) die drei bevorzugten legendären Komponisten des Cole Chandler Quartets. Brillante Soli von Bartels, Straske und Hansen mit Improvisationen, die immer wieder mit Szenenapplaus belohnt wurden und der lässige angenehme Gesang von Chandler wechselten mit Informationen zu den einzelnen Stücken und der Frage, wie Jazz funktioniert, ab. So erfuhren die Gäste, dass die Musiker keine Noten vom Blatt spielten sondern es nur „Lead-Sheets“ gibt die außer der Melodiestimme nur die Harmonien zeigen. Aus diesen Akkordfolgen ließe sich die komplette Begleitung herleiten, so Chandler. Das Publikum war von so viel Gefühl und Wissen um den Jazz so wie das Improvisationstalent der Musiker total hingerissen und applaudierte begeistert.