Containerstandorte weiter Müllhalden

Neues Konzept der Stadt Elmshorn zeigt bisher wenig Wirkung

von Christian Brameshuber

26. April 2018, 17:29 Uhr

Das nervt viele Bürger: Elmshorn bekommt sein Müllproblem nicht in den Griff. Viele Containerstandorte im Stadtgebiet gleichen weiter wilden Müllkippen. Dabei hatte die Stadt mit einem neuen Konzept versucht genau das zu verhindern. Standorte wurden verlagert, erweitert und teilweise eingezäunt. Das alles scheint nicht zu fruchten. Im Adenauerdamm, in der Beethovenstraße, im Flamweg und in der Heinrich-Hertz-Straße stapeln sich Flaschen, Kartons, Gartenabfälle und Stofffetzen.

Die Bürger beschweren sich massiv bei den Verantwortlichen im Rathaus. „Das Konzept befindet sich noch in der Umsetzungsphase“, sagt Petra Langefeld, Leiterin des Flächenmanagements Elmshorn. „An den neuen Standorten ist es schon besser geworden.“ Als besonders wirksam habe sich die Einzäunung erwiesen.

Verantwortlich für die Müllentsorgung ist die Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung (Gab) des Kreises Pinneberg. Auch die Reinigung der Entsorgungsplätze fällt in das Aufgabengebiet der Gab. „Dass das nicht immer so passiert ist uns bewusst“, gibt Langefeld zu. Elmshorns Müllproblem: Zum Teil auch selbst verschuldet, denn viele Bürger nutzen die Containerstellplätze, um ihren Hausmüll dort illegal zu entsorgen.

