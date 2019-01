Concordia für immer verstummt

Haselauer Männerchor von 1892 hat sich mangels Mitgliedern aufgelöst / Sänger danken Chorleiterin Alla Kuklja

Die Notenhefte des Männergesangvereins Concordia Hohenhorst bleiben für immer geschlossen. Am Donnerstagabend haben die Mitglieder während ihrer Jahreshauptversammlung einstimmig für die Auflösung von Haselaus ältestem Verein votiert. Diesem Schritt war ein zähes Ringen vorausgegangen, doch noch das Ruder herumzureißen. „Ich hätte nie gedacht, dass das so kommen würde“, sagte Heini Jürgs, der 2018 für 70-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet worden war.

Auch dem langjährigen Vorsitzenden Rolf Herrmann fiel die Auflösung sichtlich schwer. Drei Jahrzehnte hat er die Geschicke des 1892 gegründeten Männerchors geleitet. „Ich hatte die Ehre, 38 Jahre den Verein zu begleiten“, sagte er bewegt. Herrmann zog Bilanz. Waren 1992 beim 100. Geburtstag noch 30 Sänger aktiv, waren es im vergangenen Jahr anlässlich des 125-jährigen Bestehens nur noch zwölf Mitglieder. Das Durchschnittsalter betrug 77,6 Jahre. Nun sind es nur noch neun Sänger, zwei davon seien dauerkrank. Mit dieser Personaldecke habe der Chor keine Zukunft. „Es ist bedauerlich – für den Verein, für die Sänger und die Region“, sagte Herrmann. Aber es sei kein Einzelschicksal. Besonders Männerchören fehle der Nachwuchs. Seit 1992 seien nur drei neue Concoria-Sänger dazu gekommen.

Gerd Koopmann, der dem Chor seit 61 Jahren angehört und der bis zuletzt für den Erhalt des Vereins gekämpft hatte, gestand: „Ich bin traurig, es ist eine kleine Beerdigung.“ Bereits sein Großvater habe in der Concordia gesungen. Und Schatzmeister Gunter Küchler merkte an: „Es geht Kultur verloren.“



Chor-Fahne bleibt im Vereinslokal





Traditionell gab es Blumen für die Dirigentin Alla Kuklja und die Wirtin des Jägerkrugs Hohenhorst, Ulrike Wulff, dem Vereinslokal von Anbeginn. „Vielen Dank für Ihre Hilfe, dass Sie uns so lange am Leben gehalten und unser Potenzial voll ausgereizt haben“, sagte Herrmann zu Kuklja. Sie hatte seit 2004 bekanntermaßen ein strenges Regiment geführt und dafür gesorgt, dass der Chor in der Region einen guten Ruf hatte ob seines musikalischen Könnens.

Die Geldreserven des Vereins sind aufgezehrt. „Wir haben das Vereinskapital verfressen und versoffen, wir sind mit unseren Finanzen am Ende“, sagte Herrmann augenzwinkernd. Denn das Vereinsvermögen wäre nach der Auflösung an die Gemeinde gefallen. „Warum sollen wir uns dann nicht lieber was Gutes tun“, sagte der Vorsitzende lakonisch.

Eine lebhafte Diskussion gab es um den Verbleib der Vereinsfahne. Sie hängt seit ihrer Stiftung zum 100. Geburtstag – die alte Fahne war zerstört – in einem Holzkasten über der Damentoilette im großen Saal. „Das ist eine Ehrenfahne und ich habe höllische Angst davor, dass sie wegkommt“, gestand Koopmann. Herrmann sicherte zu, dass sie im alten Vereinslokal weiterhin ihren Platz hat: „Sie wird nicht auf den Boden verbannt. Sonst kommt sie ins Museum.“