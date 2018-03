Chance für den Segelnachwuchs

Beim Wassersportclub Haseldorf sind Kinder und Jugendliche willkommen / Ein eigenes Boot ist nicht Voraussetzung zum Mitmachen

29. März 2018, 16:00 Uhr

Noch liegen alle Boote des Wassersportclubs Haseldorf (WSCH) gut verstaut in den Hallen des Vereins, bereit für die sehnsüchtig erwartete Saison auf dem Wasser. Aber auch in den langen Wintermonaten hatte der Vereinsnachwuchs die Chance, eine Menge über die Kunst des Segelns zu lernen. Mit Spaß und Engagement unterrichteten die Jugendwartin Monika Eisengarten und Jugendtrainer Peter Ruland Kinder und Jugendliche im Alter von acht bis 15 Jahren in 14-tägigem Rhythmus im Hafenhaus hinter dem Deich am Hafen in theoretischen Grundlagen. Auch jetzt besteht noch für Interessierte die Möglichkeit einzusteigen.

Die Winter-Kurse sind ein wichtiger Bestandteil des ganzjährigen Unterrichts, der während der Saison jeden Sonnabend auf der Haseldorfer Binnenelbe in der Praxis stattfindet. Die Kinder und Jugendlichen lernen darin alles über die Gezeiten, den Wind, die Vorfahrtsregeln auf dem Wasser und Knotenkunde. Nach bestandener Prüfung erhalten sie den „Jüngstenschein“, der bis zum 15. Lebensjahr gilt und nur in Begleitung erfahrener Segler genutzt werden kann. Auch Regatten und gemeinsame Ausfahrten stehen während der Ausbildung auf dem Programm. Dafür stehen die vereinseigenen „Optis“ für die Einhandjüngstenklasse und für die älteren Segler der Zweihandjüngstenklasse die etwas größeren Boote „Teeny“ und „Pirat“ bereit.

Am Ostersonnabend steht allerdings nicht Pauken für die WSCH-Teens auf dem Programm, sondern ein Ausflug. Der reguläre Unterricht startet nach den Schulferien. Wer schon mal reinschnuppern möchte, kann am Sonnabend, 14. April, zum Hafen kommen, dann werden die Schwimmschlengel aufgebaut. Eine Woche später, am 21. April, werden die Boote per Kran zu Wasser gelassen. Die Nachwuchscrew ist ab 11.30 Uhr dabei. Das Wassertraining startet am 28. April. Infos gibt es bei Eisengarten unter Telefon (0 41 22) 8 37 14 und per E-Mail an jugend@wsc-haseldorf.de.