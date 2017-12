CDU-Holm setzt auf Bewährtes

vergrößern 1 von 1 Foto: Fröhlig 1 von 1

Der CDU-Ortsverband Holm setzt auf Kontinuität. Bei der Jahreshauptversammlung am Mittwochabend wurde der Vorstand komplett wiedergewählt. Der Ortsverbandsvorsitzende Uwe Hüttner wurde mit 24 Ja- und einer Neinstimme im Amt bestätigt. „Zum Glück ist es nicht wie bei der SPD. Bei 100 Prozent wäre ich nachdenklich geworden“, scherzte Hüttner.

Alle Stimmen erhielten Hüttners Stellvertreter Walter Rißler und Tobias Zeitler. Hubertus Fischer wurde ebenso wiedergewählt wie die Beisitzer Jürgen Knauff, Clemens Zimmermann und Anke Weidner-Hinkel. Holger Jansen wurde als vierter Beisitzer neu in den Vorstand gewählt.

„Wir haben seit der letzten Jahreshauptversammlung zwei tolle Erfolge errungen“, blickte Hüttner in seinem Jahresbericht auf die Landtags- und die Bundestagswahl in diesem Jahr zurück. Er stellte aber klar: „Für uns vor Ort steht die wichtigste Wahl mit der Kommunalwahl im kommenden Jahr an. Dort werden die Weichen für Holm gestellt.“ Die CDU verfüge über eine „Top-Mannschaft“ im Gemeinderat und Holm sei im Vergleich zu anderen Gemeinden gut aufgestellt. Für ihn sei das Datum besonders spannend, da er nach der Wahl die Nachfolge von Walter Rißler als Bürgermeister antreten wolle. „Ob das gelingt, wird die Wahl zeigen“, so Hüttner.

„Danke für die tolle Zusammenarbeit während meiner Zeit als Bürgermeister. Ein Bürgermeister ist nichts ohne sein Team“, bedankte sich Rißler, der seit 32 Jahren Oberhaupt der Gemeinde ist. „Wir müssen in der Betreuungsschule Platz schaffen und dafür möglichst viel Geld vom Land holen“, blickte er bereits in die Zukunft. Sein Tipp an seinen Nachfolger: „Man muss immer einen Plan in der Schublade haben, wenn Kiel sich etwas ausdenkt, damit man sofort regieren kann.“ Er schaute positiv in die Zukunft: „Das wird schon laufen. Und ihr dürft mich gern um Rat fragen. Dienstags komme ich gern einen Kaffee bei dir trinken.“

Hüttner ehrte Edgar Heyne für 50-jährige Mitgliedschaft in der Union. Carsten Hoffmann, Peter Adolf Preuss und Wolfgang Wagner wurden für 45 Jahre Parteizugehörigkeit und Regina Reefschläger für 35 Jahre ausgezeichnet.