shz.de Interview mit der Suchtberatung Wedel : Cannabis ja, Kifferproblem nein

Axel Himmel von der Suchtberatung in Wedel klärt über aktuelle Drogentrends, Konsum und Prävention auf.

Avatar_shz von Jan-Hendrik Hildebrandt

26. September 2019, 13:00 Uhr

wedel | Bei der jüngsten Ausschusssitzung wurde es heiß diskutiert: Wedeler Schulleiter und Bildungspolitiker malten ein alarmierendes Bild vom Umgang mit Drogen in Wedel. shz.de hat dies zum Anlass genommen, um sich bei Axel Himmel von der Wedeler Drogenberatung über die Rauschmittelproblematik in der Rolandstadt zu informieren.

Herr Himmel, hat Wedel ein Kiffer-Problem?

Nein, so dramatisch scheint es nicht zu sein. Bundesweite Zahlen belegen, dass sieben Prozent der Jugendlichen unter 18 Jahren und 20 Prozent der 18- bis 25-Jährigen gelegentlich Kontakt mit Cannabis haben. Das ist etwas ganz Jugendtypisches. Die Zahlen des Bundestrends ordne ich ähnlich für Wedel ein.

Wie sieht es mit anderen Drogen aus. Gibt es da für Wedel irgendwelche besonderen Tendenzen?

Wir haben Hamburg vor der Tür und das Konsumspektrum ähnelt dem von Wedel, aber es ist deutlich sanfter in Wedel. Sprich: Konsumiert werden vorwiegend Ecstasy, Cannabis, Speed, Leistungsdrogen. Wobei die Zahlen auch sagen, dass beim Konsum von Cannabis leichte Rückgänge zu verzeichnen sind ähnlich wie bei Nikotin und Alkohol. Aber grundsätzlich: Wir haben keine herausragende Stellung bei Problemlagen wegen irgendwelcher Drogen, sondern im Gegenteil. Im Vergleich zu anderen Städten sind einige Drogen in Wedel sogar eher „unterrepräsentiert“.

Viele Leute sagen, dass Kiffen nicht schlimm sei. Was halten Sie von dieser Aussage?

Diese Denkweise hat es in der Vergangenheit gegeben, ja, aber sie ist völlig falsch! Gerade bei unter 14-Jährigen können geringste Mengen Cannabis bereits ins Hirnwachstum eingreifen – und es reduzieren. Es wird sogar vermutet, dass die kognitiven Fähigkeiten dadurch in Mitleidenschaft gezogen werden können. Die Erforschung dieser Thematik befindet sich gerade im Anfangsstadium – unter anderem am UKE unter der Leitung von Professor Thomasius.

Und wenn man nur ein- bis zwei Mal an einem Joint gezogen hat?

Bei einmaligem Konsum bleibt es meistens nicht. Wenn junge Heranwachsende Party machen, wollen sie sich ausprobieren, das gehört ja auch irgendwie dazu. Es wird ausprobiert, es wird experimentiert – Grenzüberschreitung. Das ist einfach jugendtypisch und kein Phänomen der vergangenen Jahre.

Würden Sie sagen, dass die Hemmschwelle bei Cannabis gesunken ist?

Nein, das ist sehr stabil gleichbleibend. Cannabis hat durch seine hohe Verfügbarkeit einfach ein hohes Maß an Normalität bekommen.

„Man sieht an vielen Orten – auch öffentlichen – in Wedel kiffende Jugendliche“: Ist eine solche Aussage aus der Politik an den Haaren herbeigezogen?

Nein, an den Haaren herbeigezogen ist das keineswegs. Dadurch, dass Cannabis ein Maß an vermeintlich hoher Normalität erfährt, fällt die Hemmschwelle. Ich rieche das selber, wenn ich durch Wedel laufe. Da wird schonmal am Straßenrand gestanden oder am Balkon geraucht, das passiert. Es ist einfach nicht mehr so heimlich, das ist der Unterschied zu früheren Zeiten. Es wird offensiver mit Cannabis umgegangen, wobei es heute die gleichen Folgen mit sich bringt wie damals.

Wie sieht es mit dem Konsum von harten Drogen aus. Beispielsweise Kokain, LSD und Opioiden wie Heroin? Was haben Sie da für Erfahrungen in Wedel gemacht?

Die gibt es hier eher weniger. Um es mal mit Hamburg oder Berlin zu vergleichen: Wedel ist da wesentlich ruhiger – gerade wenn man sich die jungen Leute anguckt.

Woran liegt das?

Das liegt an der öffentlichen Meinung und vor allem der Prävention. Man hat es dem Anschein nach geschafft, vor Heroin eine ganz große Grenze zu setzen und das, obwohl der Markt aktuell überschwemmt von diesen Drogen ist. Junge Leute meiden das wie der Teufel das Weihwasser, und das ist auch gut so.

Wie sieht es aus mit Ketaminen. Man bekommt den Eindruck, dass sich da aktuell eine neue Modedroge etabliert? Dabei handelt es sich ja nachweislich um einen Arzneistoff, welcher in der Tiermedizin zur Anwendung kommt.

Grundsätzlich kann ich bestätigen, dass der Konsum von Ketaminen eine steigende Tendenz hat, das belegen auch die Zahlen des Drogenreports der Bundesregierung. In Wedel ist das aber nur ein Randproblem.

Gibt es einen Unterschied zwischen verschiedenen Drogen?

Ja, zum einen gibt es Drogen, die Suchtstoffe enthalten und damit verbunden Abhängigkeitspotenzial haben. Und zum anderen Drogen, die ein singuläres Rauscherlebnis hervorrufen. Zum Beispiel Pilze.

Mit welchen Klienten haben Sie in der Drogenberatung vorwiegend zu tun?

Zum größten Teil erwachsene Menschen, die ein Alkoholproblem haben. Im illegalen Bereich sind es Klienten mit Cannabis, das ist dort die vorherrschende Droge. Es gibt aber selten Klienten, die nur mit einem Suchtstoff zu tun haben. Es wird geraucht, es wird getrunken, Nikotin, Alkohol, Cannabis, das alles geht sehr oft Hand in Hand.

Kommen junge Leute oder Jugendliche freiwillig zu Ihnen in die Suchtberatung?

Junge Leute kommen selten freiwillig, das ist bemerkenswert. Vor allem in der Alterssparte von 17 bis 18 Jahren wird denjenigen, die auffällig geworden sind, nahegelegt, zu uns zu kommen, damit sie gewisse Sanktionen nicht erfahren.

Was heißt nahegelegt und von wem?

Nahegelegt von den Eltern, die dafür sorgen, dass wenn ihre Kinder Probleme haben, sie bei uns aufschlagen und Staatsanwaltschaften, wenn diese Jugendlichen gesetzlich aufgefallen sind. In Schleswig-Holstein gibt es das sogenannte Drogen-Frühhilfe-Konzept, das zulässt, dass Staatsanwälte und Richter statt einer Strafverfolgung auferlegen können, dass Jugendliche in Einrichtungen wie unserer drei bis fünf Gespräche führen müssen. Wenn diese dann dokumentiert und nachgewiesen sind für einen bestimmten Zeitraum, dann wird das entsprechende Vergehen nicht weiter verfolgt – sprich, wenn man erstmalig mit ein paar Gramm Haschisch aufgegriffen worden ist oder dergleichen.

Verzeichnet dieses Konzept Erfolge?

Es läuft gut und wird erfolgreich praktiziert – bei kleinen Vergehen, bei Erstauffälligkeiten.

Nehmen die Jugendlichen aus diesen „aufgezwungenen Sitzungen“ etwas mit?

Und wie! Ein kleiner Teil von denen, die hier herbeordert werden, kommt erst nach langer Zeit freiwillig wieder. Es ist sinnvoll, denn sie erfahren hier Dinge, die häufig unbekannt sind – insbesondere im Bezug auf Risiken wie beim Kiffen, wie gesagt. Und sie erleben hier einen reinen Ort, an dem sie ohne Druck und vertrauensvoll über ihre Situation und ihr Leben reden können.