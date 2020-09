Brennpunkt Leichenbrand: Urnengräberfelder

255 eisenzeitliche Bestattungen wurden seit 1888 in einem Gräberfeld auf der Wittenbergener Heide in Rissen entdeckt

01. September 2020, 16:00 Uhr

Wedel | Anhand von Fundstücken aus der Sonderschau des Wedeler Stadtmuseums berichtet Holger Junker vom Leben lange vor unserer Zeit.

Oft genug hört man von Schaulustigen auf Ausgrabungen mit einiger Ironie den Satz: „Schau an, die Archäologen – immer mit einem Bein im Grab.“ Diese Beobachtung trifft zu. Ein großes Augenmerk der Archäologie gilt einem Themenfeld, mit dem sich heutzutage die meisten von uns eher ungern beschäftigen: dem Tod. Allzu gerne verdrängen wir in unserer modernen, sich rasch entwickelnden Zeit unsere eigene Vergänglichkeit. Aber zum Leben gehört nun einmal der Tod dazu, das eine bedingt das andere.

Diese Tatsache ist mit ziemlicher Sicherheit auch prähistorischen Kulturen bewusst gewesen. Ihre unterschiedlichen Bestattungssitten erlauben der Forschung nicht nur Einblicke in die sozialen Strukturen längst vergangener Zeiten, sondern auch in mythologisch-religiöse Denkmuster und daraus resultierende Verhaltensweisen. Die Brandbestattung wird in Mitteleuropa ab der späten Bronzezeit ab etwa 1300 v. Chr. mit der bezeichnenderweise so genannten Urnenfelderkultur die vorherrschende Bestattungsform. Diese Tradition wird auch in der sich anschließenden Eisenzeit von der Jastorf-Kultur gepflegt. Die Jastorf-Kultur (ab 600 v. Chr. bis zur Zeitenwende), benannt nach dem Gräberfeld von Jastorf im Landkreis Uelzen, erstreckte sich über weite Teile Norddeutschlands. Sie ist gekennzeichnet durch zum Teil auffallend große Urnenfriedhöfe. So fanden sich beispielsweise in Hamburg Fuhlsbüttel bis heute an die 3000 Urnen, was auf eine jahrhundertelange Nutzung dieses Gräberfeldes zurückzuführen ist.

Etwas bescheidener fällt da das Gräberfeld auf der Wittenbergener Heide in Rissen aus. Immerhin 255 eisenzeitliche Bestattungen wurden seit 1888 dort entdeckt. Bei 78 dieser Urnenbestattungen konnten kleine Hügel nachgewiesen. Zum Teil waren die Urnen von Steinpackungen geschützt, es fanden sich Beigefäße, welche wahrscheinlich Speise- oder Trankbeigaben enthielten. Gelegentlich wurde den Verstorbenen Fibeln (Gewandspangen), Messer und Gürtelhaken mit in das Grab gegeben.

Von besonderem Interesse ist für die archäologische Forschung der Inhalt der Urnen, der Leichenbrand. Dabei handelt es sich um die verbrannten und kalzinierten Knochen der Verstorbenen. Dieser eisenzeitliche Leichenbrand erscheint im Vergleich mit unserer heutigen Asche bei Feuerbestattungen recht grob. Das liegt daran, dass aufgrund moderner Bestattungsauflagen im Krematorium anfallender Leichenbrand vor der Bestattung noch einmal extra fein zu Asche zermahlen wird, bevor er in einer Urne beigesetzt werden darf. Moderner Leichenbrand lässt demnach im Grunde keine wissenschaftlichen Aussagen mehr zu. Anders der prähistorische Leichenbrand: Rissbildung und Färbung geben Anhaltspunkte auf die bei der Verbrennung aufgetretenen Temperaturen, was wiederum Rückschlüsse auf verwendete Brennmaterialien erlaubt. Unter Umständen ist sogar eine Geschlechtsbestimmung durchführbar. Auch Krankheiten hinterlassen mitunter Spuren am Knochenmaterial. Und sollten sich in einer Urne beispielsweise acht Eckzähne finden, so hat man es entweder mit einem damals anthropologisch sehr auffälligem Individuum zu tun, wahrscheinlicher ist aber die gleichzeitige Bestattung von zwei Personen. Fehlt eine Urne und der Leichenbrand ballt sich in einer Packung zusammen, so kann man von der Verwendung eines Stoffbeutels oder anderem organischen Material als Behältnis für den Leichenbrand ausgehen.

Bei den Keramikurnen gibt es die unterschiedlichsten Modelle. Die aktuelle Sonderausstellung des Stadtmuseums Wedel zeigt exemplarisch ein weites Spektrum. Häufig scheinen speziell für die Bestattung angefertigte Urnen verwendet worden zu sein. Zwei Exemplare stammen als Leihgabe des Pinneberg Museums vom Gräberfeld Halstenbek. Die Oberflächen der Urnen wurden vor ihrem Brand im Töpferofen extra geglättet und anschließend unter Sauerstoffabschluss reduzierend gebrannt. Als Ergebnis erinnert ihre schwarz glänzende Oberfläche optisch an Eisen.

Die Urnen aus Rissen kommen etwas schlichter daher. In einem Fall legen Gebrauchsspuren nahe, dass das Gefäß aus dem laufenden Haushaltsbetrieb entnommen und quasi zweckentfremdet wurde. Ein weiteres Bestattungsgefäß erinnert den Betrachter latent an den Wassertank einer Shisha. Es handelt sich jedoch um eine als „Jastorf-Flasche“ bezeichnete, relativ seltene Keramikform der norddeutschen Eisenzeit. Der pietätvolle Umgang mit den sterblichen Überresten ihrer Angehörigen, der sorgfältige Aufbau der manche Urnen umgeben den Steinpackungen, die Beigaben und die selektive Auswahl der jeweiligen Grabkeramik lassen uns die Menschen der Eisenzeit „fassbarer“ erscheinen.