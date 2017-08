Brautbesuch und ungewohnte Töne

vergrößern 1 von 3 Foto: Fröhlig (2) 1 von 3

„Wir hatten ein wenig Schiss. Wir sind halt eine ganz andere Generation“, gab Hans Hoff, Mitbegründer der Schulauer Jungs, unumwunden nach dem Auftritt beim Sommerfest der Villa zu. Das Shanty-Quartett eröffnete den zweiten Festival-Tag am Sonnabend, bevor Rock und Metal in verschiedensten Formen und Ausprägungen in der Villa zu hören war. „Ihr wart ein super nettes Publikum“, bedankte sich Hoff, und die abfallende Anspannung war auch Fred Ladiges und Heinz Müller anzumerken, die mit ihm auf der Bühne standen.

„Wir hatten Angst, ausgepfiffen zu werden“, erläuterte Müller. „So ganz wohlgefühlt haben wir uns anfangs nicht“, stimmte Hoff mit ein. Pfiffe gab es keine, dafür ehrlichen Applaus, Zugabe-Rufe und sogar einige Besucher, die lautstark mitsangen. „Die alten Seemannslieder kennen einige dann doch. Damit haben wir sie bekommen“, war Müller überzeugt. Eine Wiederholung im kommenden Jahr? „Warum nicht“, sagte Hoff lachend und stieß mit einem Besucher an, der ein T-Shirt der US-amerikanischen Punkband „Misfits“ trug.

Die Schulauer Jungs beim Villa Sommerfest – eine Schnappsidee oder Wacken in klein, wo die „Wacken Firefighters“, der Musikzug der Feuerwehr“, traditionell das Festival eröffnen? Mareike Jäger von der Wedeler Musikinitiative schüttelte energisch Kopf und Dreadlocks: „Wir hatten alle Lust darauf. Wir fanden es eine tolle Idee, den Tag von Wedeler Musikern eröffnen zu lassen.“ Nachdem eine Band der Musikschule ebenso wie die beiden Headliner für Freitagabend abgesagt hatte, wurde umgedacht. „Was liegt in Wedel näher als die Schulauer Jungs? Wir wollten etwas, womit sich viele identifizieren können, und nicht gleich auf die Fresse“, sagte Jäger lachend und ergänzte: „Wir waren aber selbst überrascht, dass sie so gut angekommen sind und sogar eigenes Publikum mitgebracht haben. Das hat für eine tolle Mischung gesorgt.“ Daher würde sie sogar mit dem Grundsatz brechen, dass keine Band zwei Jahre hintereinander auftreten soll. „Für die Schaulauer Jungs würden wir eine Ausnahme machen“, sagte Jäger und ergänzte: „Übrigens sind sie von der Bühne weg für einen Geburtstag gebucht worden. Damit hatte keiner gerechnet.“

Auf der Außenbühne gab es mit der Märchenerzählerin Anntje Mor und dem Akkustikduo Annakind eher ruhige Töne, während es die Los Brachialos und Yard Bomb und Bands wie Dead Shepherd, Arrested Denial oder Spandau am Sonnabend krachen ließen. „Es war ein richtig tolles Festival“, freute sich Jäger und ergänzte: „Ich habe in den letzten Wochen so gebetet, dass das Wetter mitspielt und alles hat geklappt.“ Eine Überraschung gab es am Sonnabend. Ein Junggesellinnen-Abschied kam kurzerhand zum Auftritt der Band Spandau. „Wir waren schon oft bei Konzerten der Jungs, und da dieses auf den geplanten Termin fiel, haben wir uns spontan für den Besuch entschieden“, erläuterte Kerstin Reisenbach die Überraschung für die baldige Braut Anneke Reimers.