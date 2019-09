Bis er den Löffel abgibt

Neues Buch und Haushaltsauflösung: Ehemaliger fürstlicher Leibkoch Werner Thiele aus Holm räumt Gedächtnis und Wohnung auf

von Andrea Stange

12. September 2019, 15:48 Uhr

Holm | „Ich räume jetzt auf“, sagt Werner Thiele und macht ein entschlossenes Gesicht. Zielstrebig war der ehemalige Leibkoch und Chauffeur der Fürstenfamilie von Bismarck schon immer. Nur gelten seine Absichten diesmal nicht Pütt und Pann in seiner perfekt organisierten Küche, nicht den goldumrandeten Tellern und Sammeltassen in den alten Glasvitrinen im offenen Esszimmer, sondern seiner ganz eigenen Geschichte: Dem wilden, bunten, verschnörkelten Leben eines heute 85-Jährigen.

Die beginnt mit seiner Geburt in einem alten Stift in Hamburg-Hamm und dem herannahenden zweiten Weltkrieg, wo er als kleiner Junge vorsichtshalber verschickt wurde, von einem Heim ins andere. Mit Schulbildung war nicht viel dabei. Eineinhalb Jahre ist er regelmäßig zur Schule gegangen, den Rest hat er sich selbst beigebracht, mal hier, mal dort Geld verdient, bei der „Köksch“, der Köchin von Tante Milli in Neumünster, in die Pötte geguckt und fasziniert von der Kreativität des Kochens dazu gelernt und sich zum Genussmenschen entwickelt. Dann kochte er für die Zimmerleute, die für seinen Vater in Lüchow-Dannenberg ein Holzhaus bauten, machte eine nicht ganz abgeschlossene Ausbildung zum Imker.



Vom Blumenlieferant zum Chauffeur des Fürsten





Sobald er den Führerschein hatte, begann er Waren durch Hamburg zu kutschieren. Erst schwere Fässer und Säcke, später leichteres: Blumen, Gestecke und Sargdeko für eine der edelsten Blumenhandlungen Hamburgs. Da ging es dann auch zu den feinen Häusern Hamburgs, zu den Pfeffersäcken an der Elbchaussee, nach Harvestehude, sogar nach Aumühle im Sachsenwald zur Fürstenfamilie. Die suchte einen Chauffeur und schon bald setzte sich Thiele die Dienstmütze auf, fuhr Fürst Otto, Urenkel des Reichskanzlers, seine schwedische Frau Fürstin Ann-Marie, deren Kinder mit den Spitznamen Ping, Pong und Pupsi nach Monaco und Marbella und überall dorthin, wo die Schönen und Reichen und der Adel verkehrten.

Bald hatte es sich herumgesprochen, dass Thiele nicht nur blitzschnell attraktive Snacks zaubern konnte, sondern auch für groß geplante Tafeln wahre Gourmetfreuden auftischen konnte. Modezar Karl Lagerfeld wollte ihn abwerben, als er in Hamburg Blankenese eine große Villa erworben hat. Zwei handgeschriebene Briefe, die Thiele heute noch verwahrt, zeugen davon. Doch der Koch sagte ab, ihm gefiel die ihm angebotene Souterrainwohnung nicht, kein Vergleich zu seiner Dienstwohnung in Friedrichsruh.

All diese Döntjes aus seinem Leben will der fürstliche Leibkoch jetzt zu einem Buch verarbeiten. Seite für Seite beschrieben und einzeln in Plastikhüllen verpackt liegen die Geschichten für Lektor und Druck bereits parat. Das meiste hat er im Krankenhaus geschrieben, wo der schwer an Diabetes Erkrankte oft als Patient zu Gast ist. Er liebt sein pralles Leben zu sehr und mag nicht auf die Kluntjes beim Nachmittagstee – und vieles andere mehr –verzichten.

Dieses Buch wäre bereits Thieles zweites Buch. Sein erstes, ein Kochbuch mit seinen schönsten Rezepten, erreichte eine verkaufte Auflage von 600 Stück. Zu wenig für ihn – aber eine beträchtliche Menge in einem hart umkämpften Kochbuchmarkt.

Mit dem Buch will Thiele sein Gedächtnis aufräumen, doch auch seine Wohnung ist dran. Die Auflösung seines gesamten Haushalts mit all den Erinnerungen, den Kochutensilien in der zum Esszimmer offenen Küche, dem sorgfältig eingerichteten Salon, den hübsch gestrichenen Gartenmöbeln auf der Terrasse vor dem ehemaligen Pferdestall des Haartje-Hofes soll einmal versteigert werden. „Für einen guten Zweck“, sagt Thiele. Damit meint er seine Beerdigung. Dann muss kein anderer für seine letzte Reise aufkommen. So ist er auch dann noch unabhängig – wie er es immer sein wollte.