Besuchsfreunde gegen Einsamkeit

Mitglieder des Deutschen Roten Kreuzes Haseldorf spenden Zeit für Menschen ohne Angehörige

von shz.de

06. August 2019, 17:00 Uhr

Haseldorf | „Frau Nielsen ist ja immer auf Tournee. Da freue ich mich, dass sie Zeit für mich hat“, sagt Anne Berte Marckmann. Die 88-Jährige lebt im Haseldorfer Seniorenpflegeheim „Dat Marschhus“. Regelmäßig bekommt die ehemalige Vorsitzende des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) Besuch von ihrer Nachfolgerin Angelika Nielsen. Sie hat das Projekt Besuchsfreunde ins Leben gerufen. Insgesamt fünf Ehrenamtliche Spenden ihre Zeit, um aktuell fünf Menschen in Haseldorf, aber auch in Wedel, zu besuchen, mit ihren zu reden, zu spielen und sie damit in die Gesellschaft einzubinden.

„Bei einer Weihnachtsfeier im Altenheim, zu der ich als DRK-Vorsitzende eingeladen war, habe ich eine Dame gesehen, die ganz allein und verloren in einer Ecke saß. Das tat mir in der Seele weh. Alle hatten Besuch, nur sie saß dort ganz alleine“, erläutert Nielsen, wie sie auf die Idee der Besuchsfreunde kam. Sie sammelte Informationen, meldete sich beim DRK-Landesverband Schleswig-Holstein für Seminare an, besuchte Schulungen und suchte dann Unterstützer im Haseldorfer DRK, aber auch darüber hinaus. „Dadurch, dass ich als DRK-Vorsitzende viel unterwegs bin, lerne ich viele Leute kennen. Ich quatsche jedem eine Beule an den Kopf“, sagt Nielsen lachend. Sie ist Koordinatorin der Besuchsfreunde. Ärzte nehmen Kontakt mit ihr auf, bitten sie, Patienten, die drohen zu vereinsamen, zu besuchen. Hin und wieder kommen Betroffene direkt auf sie zu. „Ich würde mir wünschen, dass sich Angehörige, die natürlich ein eigenes Leben haben, sich melden würden. Ich fände es toll, wenn sie sagen würden: ,Bitte besuchen sie doch mal meine Mutter oder meinen Vater.’“

Räumliche Trennung, Berufsleben, familiäre Streitigkeiten – es gibt viele Gründe für Vereinsamung. „Es betrifft nicht nur alte Menschen“, sagt Nielsen. Ihre Tochter betreut eine junge Frau. „Wir sind für Menschen da, die jemanden zum Reden brauchen“, sagt Nielsen. Den Erstbesuch führt sie selbst durch. „Ich bin noch nie abgewiesen worden. Die Menschen freuen sich, wenn ich von den Besuchsfreunden berichte. Wir kommen eigentlich immer ins Gespräch“, sagt die DRK-Vorsitzende. Sie stellt dann das Konzept vor. Ein bis zwei Stunden pro Woche kommt ein Besuchsfreund vorbei, um vorzulesen, mit dem Betroffenen zu spielen, spazieren zu gehen, über Klatsch und Tratsch aus der Gemeinde zu klönen, aber auch mal um ein offenes Ohr für persönliche Probleme zu haben. Nielsen geht ihren Fragenkatalog durch, macht sich ein Bild von der Person, die ihr gegenübersitzt. „Manchmal passen die Wünsche nicht zu uns. Das muss ich dann klarstellen“, sagt Nielsen. So wünschte sich ein Herr jemanden, mit dem er abends fernsehen kann. „Das geht natürlich nicht“, sagt Nielsen.

Edith Steinmann ist zwar kein DRK-Mitglied, aber bei den Besuchsfreunden aktiv. „Ich hatte die Anfrage eines sehr kulturinteressierten Mannes und da Edith beim Kunstkreis Schenefeld aktiv ist, war mir klar, dass es sofort passt. Eine Stunde ist Steinmann jeden Montag unterwegs, um über Kultur zu diskutieren. „Die Besuche schaffen Struktur. Die Menschen freuen sich darauf und haben einen festen Termin, der den Alltag unterbricht“, sagt Steinmann. Der erste Besuch fand zusammen mit Nielsen statt. „Das war nicht so befremdlich. Der Herr war erfreut, mir seine Kunstsammlung zeigen zu können“, berichtet Steinmann und erläutert: „Wir sprechen auch heute noch über Kunst.“ Mittlerweile gebe es feste Rituale wie das Kaffee kochen zu Beginn des Besuchs. „Es dauert aber einige Besuch, bis das entsteht. Rituale sind aber etwas Gutes“, sagt Steinmann, die selbst in der Altenpflege tätig war.

„Mir war sofort klar, dass es passt und funktioniert“, sagt Nielsen. Das liege aber auch daran, dass Steinmann weiß, wie sie Grenzen ziehen muss. Schmuck wurde ihr bereits angeboten. Eine Einladung für einen gemeinsamen Urlaub gab es. „Ich weiß aus meinem Beruf, dass manche Menschen einem schnell den Arm ausreißen, wenn man ihnen den kleinen Finger reicht. Man muss klare Grenzen ziehen“, sagt Steinmann. Eine Einladung zum Essen würde ihre Grenze überschreiten. „Das wäre ein Tabu für mich. Von dem Urlaub ganz zu schweigen. Das hätte ich nie angenommen“, sagt Steinmann. Auch bei den Gesprächen gibt es klare Grenzen: „Ich will nicht zu viel von mir preisgeben. Ich muss nicht mein Leben offen legen“, sagt sie. „Je häufiger man sich sieht, desto größer wird die Vertrauensbasis. Da kommen auch mal Probleme auf den Tisch. Die Menschen sind froh, wenn sie diese mal bei jemand Unbeteiligtem loswerden können“, sagt Nielsen. Ihre Grenze: „Wenn es in den sexuellen Bereich gehen sollte, würde ich abbrechen.“

Vertrauen entsteht bei den Treffen mit den Besuchsfreunden. Sie spielt aber auch bei der Auswahl der Helfer eine wichtige Rolle. „Ich habe eigentlich immer eine gute Menschenkenntnis gehabt. Mein Bauchgefühl hat mich noch nie betrogen“, sagt Nielsen und räumt aber ein: „Ich stecke nicht in den Köpfen der Leute. Ich kann mich nur auf meinen Riecher verlassen.“ Mit den ehrenamtlichen Helfern führt Nielsen die Vorgespräche, checkt auch deren Interessen und Vorlieben ab. „Ich muss am Ende versuchen, Menschen zu finden, die zueinander passen“, sagt sie. Mit den Besuchsfreunden wird ein Vertrag geschlossen, der auch Regeln enthält wie die Annahme von Geschenken oder ähnlichem. „Die Tafel Schokolade ist okay, der teuere Goldschmuck nicht“, sagt Nielsen.

„Ich habe noch viel zu berichten“, sagt Marckmann. „Nach der Sturmflut 1962 hat uns das DRK geholfen und deshalb habe ich die Ortsgruppe ins Leben gerufen. Das ist irgendwie an mir hängengeblieben“, sagt die Haseldorferin. An Besuchsfreunde habe sie damals noch nicht gedacht. „Damals war die Einwohnerzahl in Haseldorf ja noch überschaubar. Jeder kannte quasi jeden“, sagt sie. Gespräche hätten sich da automatisch ergeben. Sie sei aber froh, dass das DRK nun auch die Besuchsfreunde anbietet: „Es ist schön, dass es Menschen gibt, die sich dafür zur Verfügung stellen. Guter Zusammenhalt ist sowas von wichtig. Haseldorf ist ja so gesehen immer noch ein Dorf. Und jedes Dorf lebt von der Gemeinschaft.“