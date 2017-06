Bestens vernetzt und erfolgreich

vergrößern 1 von 4 Foto: wst (3) 1 von 4





Die Zahl der Besucher, der Nutzer beziehungsweise der Schüler ist bei Stadtmuseum, Stadtbibliothek und städtischer Musikschule im vergangenen Jahr zurückgegangen. Dennoch zogen die drei Leiter der Institutionen im jüngsten Bildungsausschuss eine positive Bilanz für ihre Einrichtungen für 2016. „Es liegt an der Eventkultur“, erläuterte Sabine Weiss den Hauptgrund für den allgemeinen Trend in allen vergleichbaren Museen im Kreis Pinneberg. Für Wedel habe sich besonders der Wegfall des Kunsthandwerkermarkts negativ in den Besucherzahlen bemerkbar gemacht. Dort habe man sich einer großen Menge Menschen präsentieren können. „Wir versuchen mit unseren Hausmitteln gegenzuhalten“. Das klappe recht gut, sagte Weiss dennoch zufrieden.

Bibliotheksleiterin Andrea Koehn beschrieb ihre Institution im Wandel. Einfach nur „Bücher über den Tresen schieben“, sei schon lange nicht mehr zeitgemäß. Kernaufgabe der Stadtbücherei sei vielmehr, Orientierung zu geben. Freier Informationszugang, lebenslanges Lernen und ein breites Veranstaltungsprogramm sind für Koehn drei wichtige Postulate. Die Stadtbücherei sei gut vernetzt. Neben der Bereitstellung von und Lotsendienst durch Informationsangebote habe sich die Einrichtung auch stark in die Sprachvermittlung eingebracht. „Wir wollen uns als Kommunikationszentrum weiterentwickeln“, erläuterte Koehn. Dennoch setze die Bücherei weiterhin auch stark auf Lesebedarf. Das Buch sieht die Leiterin gegenüber der elektronischen Ausgabe sogar wieder auf dem Vormarsch. Die Ausleihe verzeichnet im vergangenen Jahr einen Rückgang von durchschnittlich fünf Prozent. Das gehe querbeet durch alle Medienformen, sagte Koehn auf Nachfrage.



Kein Gewinn mit Gebührenerhöhung

Trotz einer Erhöhung der Vormerk- und der Säumnisgebühren seien die Einnahmen übrigens nicht gestiegen, merkte sie an. Weniger Ausleihen, sei die Konsequenz: „Da müssen wir irgendwie nochmal ran“, forderte Stadtbücherei-Chefin Koehn.

In puncto Kooperation konnte Michael Schröder für die Musikschule von einem ganz neuen Deal berichten: Innerhalb des Unterstufen-Musikunterrichts soll im Johann-Rist-Gymnasium ab dem nächsten Schuljahr mit Unterstützung der Musikschulkräfte ein Bläserensemble und eine Big-Band entstehen (wir berichteten). Generell laufe die Zusammenarbeit mit allen Schulen seit Jahren sehr gut, bekräftigte Schröder. Und auch die Kooperation mit der Villa sei positiv. Wieso es denn mit der musikalischen Früherziehung in den Kitas nicht klappe, wollten die Ausschussmitglieder wissen. Einzelne Versuche seien im Sande verlaufen, berichtete Schröder. Es fehle ein schlüssiges Konzept, das die Eltern nicht zusätzlich belaste.

Hier hakte Fachdienstleiter Burkhard Springer ein: „Geben Sie mir einen Auftrag in die Richtung“, forderte er die Politiker auf. Die willigten ein. Und unterstützten auch die Anregung der Verwaltung, sich um Gebühren und Honorare der Musikschule zu kümmern. Schröder hatte in seinem schriftlichen Bericht gebeten, „an einer zeitnahen Erhöhung der Honorarsätze zu arbeiten“. Für 45 Minuten Unterricht bekommen freie Kräfte derzeit 19 Euro. Damit liege Wedel verglichen mit anderen Musikschulen im unteren Drittel. Die letzte Erhöhung liege zudem vier Jahre zurück. Die Dozenten würden abgeworben.

Gleiches vollziehe sich in den Sportvereinen, hakte Petra Kärgel (Grüne) ein. Sie appellierte an ihre Kollegen, sich Gedanken um eine verbesserte Sportförderung zu machen.



