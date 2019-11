Beste Stimmung ab der ersten Leiche

Autorin Sandra Dünschede stellte im Wedeler „La Barrique Weinland“ ihr neuestes Werk „Die Tote von Blankenese vor“

18. November 2019, 16:00 Uhr

Wedel | Im „La Barrique Weinland“ in Wedel gab es keinen freien Stuhl mehr. „Ausverkauft“, strahlte Inhaber Kai Stroelau. Grund dafür war eine gute Bekannte, die Krimi-Autorin Sandra Dünschede. Sie war in diesem Jahr schon zum zweiten Mal hier. Insgesamt war es ihr vierter Auftritt in Stroelaus Räumlichkeiten. Diesmal stellte sie ihr jüngstes Werk, die Krimi-Komödie „Die Tote von Blankenese“, vor.

Nach 16 sogenannten Friesenkrimis ist es die erste Geschichte, die nicht in ihrer nordfriesischen Heimat spielt. Dort, in Risum-Lindholm bei Niebüll, wurde sie 1972 geboren. „Deichgrab“ spielt in der Gegend und war 2006 ihr Debütroman. Vielleicht werde sie eines Tages auch einen Düsseldorf-Krimi schreiben, gab die Autorin zum Besten. In der rheinischen Metropole hat Dünschede nämlich studiert, Germanistik und Allgemeine Sprachwissenschaft, um sich fürs Schreiben fit zu machen. Von Anfang an ging es ihr um Krimis. Ihren ersten Mord verpackte sie in eine kurze Geschichte, „Kopfgeflüster“ betitelt.

Düsseldorf als Schauplatz scheitere vorerst an ihrem bedächtigen schwäbischen Verleger, räumte Dünschede schmunzelnd ein. Mit Müh und Not habe sie dem aber klarmachen können, dass Blankenese nördlich genug sei, um von dort schnell und bequem ins Friesische zu gelangen. So wurde die aktuelle Leiche von den Schwaben genehmigt, sehr zu Dünschedes Erleichterung, denn, so fuhr sie fort, „in Hamburg sind ganz andere Verbrechen möglich als im betulichen Friesendorf“.

Bei der Toten von Blankenese handelt es sich um ein Brandopfer. Diese Idee sei ihr beim Tatort-Gucken gekommen. In irgendeiner Folge habe gleich in der ersten Szene ein Auto in Flammen gestanden. Das habe sie beeindruckt, erzählte die Autorin ihren Wedeler Zuhörern. Dann machte sie sich ans Vorlesen. „Ich fange man besten am Anfang an“, meinte Dünschede, denn da passiere immer der erste Mord. Den Anfang machten allerdings auch in dieser Geschichte Nordfriesen, biedere Senioren, die sich eine Busfahrt in die Hansestadt gönnten. Das sollte ihnen nicht gut bekommen. Für Dünschedes Kommissar Per Nielsen wurden die Ausflügler zum vierten Fall. Immer wieder unterbrach die Autorin das Lesen und streute kleine Anekdoten ein. „Das Publikum war hingerissen. Wir hatten eine Bombenstimmung“, kommentierte Gastgeber Stroelau.