Christuskirche : Besinnliches Konzert mit Botschaft in Wedel

vergrößern 1 von 3 Foto: Karl-Heinz Stolzenberg 1 von 3

Wedel | „Ich kannte den vorher noch gar nicht“, bekannte Edith Rachor vom Kirchengemeinderat der Christuskirche verschämt. Dabei war sie keineswegs die Einzige, für die Tenor Björn Casapietra an diesem Abend zunächst ein Unbekannter war. Viele Besucher des „romantischen Weihnachtskonzerts“ in dem Schulauer Gotteshaus saßen im selben Boot. „Aber in der Zeitung stand so ein interessanter Artikel über den Mann, da mussten wir einfach hin“, bekundeten etliche von ihnen. Am Ende des Abends hatten sie den Deutsch-Italiener nicht nur erstmals persönlich erlebt sondern sie waren von ihm begeistert.

Hingerissen waren auch alle, die seinetwegen extra in die Rolandstadt gekommen waren, wie Christiane Kacmaz und Sohn Deniz (9) aus Norderstedt. Der gewiefte Bühnenprofi Casapietra, einem größeren Publikum durch die Rolle des Raoul in der Hamburger Musical-Inszenierung vom „Phantom der Oper“ ein Begriff, hatte bis zum Schlussapplaus auch alle Register seines Könnens gezogen, als Sänger, als Schauspieler und vor allem als Charmeur. Dass Töchterchen Stella immer mal wieder neben ihm ihre kindliche Stimme erschallen ließ, kam ihm dabei sicherlich zu Hilfe.

Riesenapplaus verdiente sich auch Pianist Peter Forster. Denn er saß nicht nur als Begleiter am Flügel. Geradezu virtuos überbrückte er die Verschnaufpausen des Sängers, hauptsächlich mit Filmmusik, von Casapietra als „moderne Klassik“ eingestuft. Manchmal auch Kult. In diese Kategorie gehörte schon Forsters Ouvertüre des Abends, das Thema von „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“. Als Casapietra argwöhnte, die „Wessis“ würden den 1973 als Kooperation von ČSSR und DDR gedrehten Weihnachtsklassiker wahrscheinlich nicht kennen, provozierte er amüsierte Buh-Rufe.

Casapietras Kokettieren mit der eigenen „Ossi“-Vergangenheit war vielleicht etwas dick aufgetragen. Mal bemühte er das Sächsische, mal Berliner Jargon, um sein „untergegangenes Land DDR“ nostalgisch aufzupeppeln. Aber als Sohn politisch verhätschelter Künstlereltern, zu deren Privilegien das ungehinderte Pendeln zwischen Italien und Ostberlin gehörte, hat er in der Vorzeigesiedlung Rauchfangswerder gewiss eine schöne Kindheit genossen.

Andererseits war der Sänger politisch unverblümt, wenn er die Weihnachtsbotschaft dazu einsetzte, Gewalt und Rassenhetze zu verurteilen. Dazu hatte er etliche jiddische, polnische und israelische Gesänge in seinem Repertoire, gespickt mit biografischen Angaben zu den von Nazis ermordeten Dichtern und Komponisten. Das trug ihm bei den Wedelern weitere Sympathie ein.