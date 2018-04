Beschwingt in den Mai tanzen

Kulturverein Haseldorfer Marsch lädt für Montag, 30. April, in die Bandreißerkate ein / Tickets kosten 15 Euro

26. April 2018, 16:00 Uhr

Der Kulturverein Haseldorfer Marsch lädt wieder zum Tanz in den Mai ein. Treffpunkt ist am Montag, 30. April, die historische Bandreißerkate, Achtern Dörp 3. „In diesem Jahr feiern wir mit schnellen Irish-Folk-Rhythmen von Wide Range“, kündet Vorsitzender Thomas Herion an. Die Musiker Stefan Dietrich, Heike Prange, Oliver Lehrbaß, Richard Fehrmann und Nicolai Semmler werden den Besuchern tüchtig einheizen, verspricht Herion: „Es ist ein schöner Weg in den Wonnemonat Mai.“ Jedes Bandmitglied von Wide Range könne auf langjährige Erfahrung in unterschiedlichen Stilrichtungen zurückblicken. Der Eintritt kostet 15 Euro. Tickets können reserviert werden bei Herion unter Telefon (01 77) 8 23 92 75 und bei seiner Stellvertreterin Lena Krohn unter (01 71) 8 56 69 07. Foto: