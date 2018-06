Bei Klaus Püschel lügen Tote nicht

Direktor des Instituts für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf liest im Beerdigungsinstitut Bade

09. Juni 2018, 16:00 Uhr

„Da fällt mir sofort die zerstückelte Leiche am Elbufer ein und der Vater, der erst seine Frau und seine beiden Kinder getötet hat und sich dann selbst in den Tod stürzte“, sagt Klaus Püschel auf die Frage, ob er bestimmte Kriminalfälle mit Wedel in Verbindung bringt.

Beide Fälle ereigneten sich im vergangenem Jahr. Doch auch ein anderer Fall ist dem Direktor des Instituts für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf in Erinnerung geblieben. „Ein junger Mann hatte sich am Hetlinger Strand an einem Hochsitz erhängt und sich ein Messer in das Herz gerammt“, berichtet Püschel. Es stellte sich raus, dass es ein Freitod war. „Der Mann hat geschrieben, dass er einen Ferrari hat, einen tollen Job, viel Geld, eine tolle Familie und ein schönes Haus. Das könne nicht sein. Daher wolle er sterben. Das war schon sehr seltsam“, sagte Püschel im Beerdigungsintitut Bade. Zusammen mit der Gerichtsreporterin Bettina Mittelacher las er aus seinem Buch „Tote lügen nicht: Faszinierende Fälle aus der Rechtsmedizin“. Die Fälle aus Wedel und der Marsch kommen darin allerdings nicht vor.

„Im ersten Buch haben wir uns auf Prominente wie Uwe Barschel, Klaus Störtebeker und St.-Pauli-Killer Werner Pinzner konzentriert. In diesem Buch wird es internationaler“, erläuterte Mittelacher. Während sie vor allem aus dem Buch las, berichtete Püschel immer wieder frei von Fällen, in denen er als Rechtsmediziner ermittelt hat. „Ich habe eindeutig mit den Schattenseiten des menschlichen Lebens zu tun. Viele Fälle sind für die Familien und Betroffenen todtraurig und belastend, aber ich bin nicht persönlich betroffen. Mein Auftrag ist es, eine Straftat zu klären“, sagte Püschel.

„Mich belasten solche Fälle wie die kleine Jessica. Ich nehme so etwas mit nach Hause und da fließen auch Tränen“, sagte Mittelacher über die Siebenjährige, die in Hamburg vernachlässigt wurde und an den Folgen starb. „Im Leichnam des Kindes haben wir gelesen wie in einem offenen Buch“, sagte Püschel. „Das Kind wurde auf schlimmste misshandelt. Es wurde schlechter behandelt als die Katze der Familie“, sagte Püschel. „Gibt es in Hamburg besonders viele Fälle von Kindesmisshandlung?“, wollten die Zuhörer wissen. „Es gibt nicht besonders viele Fälle. Wir schauen nur besonders genau hin“, sagte Püschel.

„Es geht uns nicht darum, Leute zu quälen oder alte Wunden aufzureißen. Das Motto der Rechtsmedizin lautet ,Von den Toten lernen’. Wir haben nichts hinzugefügt oder reißerisch dargestellt. Es sind alles reale Fälle“, sagte Mittelacher. Als die beiden das Kapitel „Alles Käse“ über einen autoerotischen Unfall mit Todesfolge lasen, bei dem Scheiblettenkäse und ein Neoprenanzug wichtige Rollen spielten, war das Publikum zweigeteilt. Während die einen doch amüsiert kicherten, schauten andere betreten und angewidert zu Boden. „Macht es Ihnen keinen Spaß?“, fragte Püschel. „Das Leben ist manchmal anders als man es sich ausmalt.“