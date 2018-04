Behördengänge rechtzeitig planen

Aufgrund einer Systemumstellung geht vom 6. bis 15. Juni nichts mehr in Wedels Einwohnermeldeamt

von Oliver Gabriel

18. April 2018, 16:00 Uhr

Behördengang-Management zählen viele nicht zu ihren ausgewiesenen Stärken. Umso wichtiger ist es für jene, sich den 6. bis 15. Juni mit Signalfarbe im Kalender zu markieren und schon jetzt den Dokumentenkoffer auf Handlungsbedarf zu checken: Wedels Einwohnermeldeamt plant eine grundlegende Systemumstellung. Und bevor fast alles besser wird, heißt es zunächst für jene acht Tage: Nichts geht mehr in jenem stets vielfrequentierten Bereich des Rathauses.

Beantragung, Ausstellung, Ausgabe und Verlängerung von Personalausweisen, Kinderpässen und Reisepässen sowie Anträge auf Führungszeugnisse fallen ebenso in die Servicepause wie An- und Abmeldungen bei Umzügen. Auch Fischereischeine und -marken gibt es nicht während der eineinhalb Wochen Anfang Juni. Einzig bei Fristen, die nach Umzügen gelten, könne Wedel sich kulant zeigen, so die Verwaltung. Wartezeiten bei Ausweisen, Pässen und Zeugnissen zu verkürzen, liege dagegen nicht in der Macht der Stadt. Laut Stadtsprecher Sven Kamin wird die Schließung des Meldeamts ab sofort auf allen möglichen Kanälen kommuniziert, um dem Bürger die Möglichkeit zu geben, durch rechtzeitiges Handeln Beeinträchtigungen zu vermeiden.

Die Pause im Meldeamt: Sie ist kein Luxus, sondern notwendiges Übel, da das alte System auf Sicht nicht länger sich ständig verschärfenden rechtlichen Vorgaben genügt. Neben Zukunfstfähigkeit biete die neue Software auch direkt Service-Vorteile für den Bürger. Bei Anmeldungen könnten etwa zahlreiche Daten vom ehemaligen Wohnort elektronisch übermittelt und automatisch in den Meldeschein übertragen werden. Ein Austausch, der Kundengespräche verkürze und insgesamt zu weniger Wartezeit im Einwohnermeldeamt führe, so die Verwaltung. Zudem schaffe die Software die Basis für das E-Government, also den virtuellen Behördengang etwa vom heimischen PC aus. Konkret geplant sei die Einführung jedoch noch nicht, so Teamleiterin Mara Schlüter. Was mit dem neuen System allerdings kommt, ist der Bürgermonitor, mit dem mittels Tablet ausgefüllte Dokumente eingesehen und auf Fehler geprüft werden und auf dem Unterschriften erfasst werden können.

Die Stadt nutzt die acht Schließtage, die laut Schlüter aus Erfahrungen anderer Kommunen für die Umstellung gut bemessen sind, um auch die zehn Mitarbeiter des Meldeamts zu schulen. Kamin weist darauf hin, dass andere Bereiche des Rathauses nicht von der Schließung betroffen seine und auch das Fundbüro geöffnet bleibe.