Balack-Weg wird nun doch gepflastert

Jugendbeirat-Antrag gegen CDU beschlossen

von Oliver Gabriel

08. September 2018, 16:00 Uhr

Bauausschusschef Rainer Hagendorf (Grüne) nannte es eine „never ending story“, eine nie enden wollende Geschichte. Er sollte widerlegt werden. Nach mehreren gescheiterten Vorstößen hatte der Jugendbeirat erneut die Befestigung des Jörg-Balack-Wegs zwischen Caudry-Platz und Riststraße beantragt. Diesmal mit Erfolg. Fünf von sechs Fraktionen sorgten für eine Mehrheit für die Pflasterung. Gegenstimmen gab es einzig von der CDU.

Rutschgefahr und Dreck nach Regen, gefährliche Schlaglöcher und Spurrillen: Die Mängel, die Margarita Alieva aus dem Beiratsvorstand auflistete, waren seit Jahren bekannt. Dass auch eine im Frühjahr durch den Bauhof vorgenommene Sanierung nichts daran geändert hat, unterstrich Helmut Thöm (FDP), flankiert von der SPD. Vor allem das Gefällestück sei weiterhin in sehr schlechtem Zustand und „sehr rutschig bei Nässe“, so der Vertreter der Liberalen, die selbst schon einmal eine Befestigung beantragt hatten – ohne Erfolg. Alieva führte den Entscheidungsträgern noch einmal die Folgen vor Augen: Häufig sei der Weg kaum oder gar nicht nutzbar, mit der Folge, dass Schüler Umwege in Kauf nehmen müssten. Eine Gefahr nicht nur für ein pünktliches Erscheinen in der Schule, sondern vor allem für die Sicherheit der Schüler, die auf die Mühlenstraße ausweichen. Ein kritischer Weg vor allem für Radfahrer, so Alieva. Dies unterstrich auch Linke-Fraktionschef Detlef Murphy. Bei ihm würden die Alarmglocken angehen, wenn er höre, dass Schüler auf die B 431 ausweichen müssten. Dies gelte es zu verhindern. „Die Mühlenstraße ist trotz Tempo 30 eine der gefährlichsten Straßen Wedels“, so Murphy. Hagendorf ergänzte zudem, dass nicht einzusehen sei, warum die Befestigung, die seit Jahren an Platz zwei der Prioritätenliste des Radverkehrskonzepts steht, immer wieder diskutiert und nicht umgesetzt werde.



Zweifel am Kosten-Nutzen-Effekt





Der Schulweg insgesamt werde durch Befestigung eines kleinen Abschnitts kaum verbessert, hielt CDU-Ratsherr Stephan Schwartz dagegen und verwies als weiteres Negativ-Beispiel auf das Kopfsteinpflaster in der Riststraße. Zudem könne etwa Split gerade ein befestigtes Gefällestück ebenfalls gefährlich rutschig machen. Seine Partei sehe den Kosten-Nutzen-Effekt als nicht gegeben an, so Schwartz. „Der Nutzen liegt darin, dass Schüler sicherer zur Schule kommen. Das ist die Kosten allemal wert“, entgegnete darauf Jugendbeirats-Vorsitzender Aaron Bolandi.

WSI-Vertreterin Angela Drewes erinnerte daran, das ihre Fraktion zuletzt gespalten war und Teile mit der CDU gegen die Befestigung gestimmt hätten. Mit neuem WSI-Team nach der Wahl gebe es nun eine deutliche Mehrheit dafür, dem Antrag zu folgen, so Drewes.