Bahnhofstraße eine Woche lang dicht

Fahrbahn wird vom 8. bis 12. Oktober saniert

von Oliver Gabriel

26. September 2018, 16:00 Uhr

Oliver Gabriel Baustellenabsperrungen, die entlang der Fahrbahn durch die Bahnhofstraße wandern: Die Verkehrsteilnehmer haben sich schon fast an sie gewöhnt. Sie sind indes erst die Vorboten des großen Wurfs, den die Stadt jetzt jetzt den Anwohnern in einem Schreiben angezeigt hat. Wedel will die Herbstferien nutzen, um Straßenarbeiten im Herzen der Stadt in Angriff zu nehmen. Konsequenz: Eine Woche lang ist die Bahnhofstraße für den Durchgangsverkehr praktisch dicht.

Grund ist eine Erneuerung des Fahrbahnbelags in Teilen der zentralen Einkaufsmeile, wie aus dem Schreiben hervorgeht. Die Arbeiten sind auf die 41. Kalenderwoche terminiert. Zunächst wird der Süden zwischen Bei der Doppeleiche und Feldstraße saniert und von Montag bis Dienstag, 8. bis 9. Oktober, voll gesperrt. Danach geht es in den Abschnitt zwischen Rathausplatz und Feldstraße. Er wird von Mittwoch bis Freitag, 10. bis 12. Oktober, ebenfalls voll gesperrt. Der Querungsverkehr – also etwa zwischen östlicher und westlicher Spitzerdorfstraße – soll weiter möglich bleiben. Die Bushaltestellen können während der gesamten Bauzeit nicht bedient werden. Sie werden verlegt.

Auf Nachfrage hieß es aus dem Bauamt, dass es sich bei den Arbeiten auf Parkstreifen und der Fahrbahn um Sanierungen im Zuge der Verkehrssicherungspflicht handelt.