Straßenbeleuchtung in Wedel : B 431-Licht: „Ein Armutszeugnis“

Anwohner im Umfeld der Holmer Straße fordern „kreativen Ansatz“ der Verwaltung für Lampenerneuerung

von Oliver Gabriel

24. Januar 2019, 15:20 Uhr

Keine Aussicht auf Licht an der Holmer Straße? Nicht mit den betroffenen Anwohnern. „Uns hier im Dunkeln zu lassen ist keine Lösung, sondern gefährlich und ein Armutszeugnis“, sagt Claus-Harald Güster. Er ist Bewohner des Mittelwegs und spricht im Namen zahlreicher Nachbar-Familien, die ebenso erbost sind wie er. Wie berichtet, hatte die Verwaltung angesichts gescheiterter Gespräche mit zwei Grundstückseignern an der B 431 ab Ortseingang Richtung Holm das Projekt Lampen-Neubau für nicht umsetzbar erklärt. Problem: Die Stadt muss für die Installation neuer Laternen auf Privatflächen gehen. „Wir erwarten, dass die Verantwortlichen nicht sagen, was nicht geht, sondern sagen wie es geht und handeln!“, fordern Güster und seinen Nachbarn. „Radfahrende und zu Fuß gehende Anwohner der anliegenden Straßen, Schüler und ältere Mitbürger erwarten einen kreativen städtischen Ansatz, die Beleuchtung wieder herzustellen. Das Abreißen der alten Beleuchtung ging ja auch ganz schnell.“

Nicht nur die Reaktion der Stadt, auch die mangelnde Kooperationsbereitschaft der beiden Anlieger stößt im Mittelweg wie auch im Engbargweg auf Unverständnis: „Das darf ja wohl nicht wahr sein, dass zwei Anlieger sich ins soziale Abseits stellen und keinerlei sicherheitsrelevante kleine Eingriffe zur Aufstellung von Lampen auf der B 431 auf ihren Grundstücken zulassen.“ In den Wintermonaten sei es auf der Strecke Wedel Richtung Holm „dunkel wie im Kohlenkeller“. Fußgänger und Radfahrer müssten sich allein auf reflektierende Eigensicherung verlassen.

„Wie selbstvergessen ist es, wenn hier nur der Autoverkehr betrachtet wird? Seit Jahren dauert dieser haltlose Zustand nun schon an. Da fragt noch einer wo Verdrossenheit herrührt?“, so Güster. Auch Wedels FDP will sich mit einem Schlussstrich unter dem Thema nicht abfinden. Sie setzt ihre Hoffnung auf die Stadtwerke, die die Straßenbeleuchtung von Wedel übernehmen werden. Bis dahin sollen Gelder für neue Lampen nicht aus dem Haushalt gestrichen werden, forderten die Liberalen.