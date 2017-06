Awo feiert 90. auf dem Kinderspielplatz

vergrößern 1 von 4 Foto: Stolzenberg (3) 1 von 4





„Ein 90. Geburtstag auf dem Kinderspielplatz?“ wunderte sich Bürgermeister Niels Schmidt. „Da ist jemand wohl lange jung geblieben.“ Der jemand war in diesem Fall die Awo, der Ortsverein Wedel, Gründungsjahr 1927. Als sie 45 Jahre alt war, legte sie sich ihren ersten Kindergarten zu, die Bekstraßen-Kita. Die hatte also auch Geburtstag. Die beiden noch jüngeren Kitas, „Traute Gothe“ und „Hanna Lucas“, feierten selbstverständlich mit.

Den Spielplatz am Badestrand hatten die Awo-Helfer in eine regelrechte Festwiese verwandelt. Wohin das Auge sah, erblickte man Kinder-Attraktionen. Ein Jubelschrei aus hundert Kehlen begrüßte die Hüpfburg. Sie war lange Zeit der am meisten umlagerte Platz. Hilfreiche Erwachsene sorgten dafür, dass nicht zu viele Kinder gleichzeitig darin herumtobten.

Recht beliebt war auch ein Hindernis-Parcours. Er musste auf allerhand hüpfendem Getier, Schildkröten, Dinosaurier, Frösche oder Enten durchritten werden. Manchen lustigen Frontal-Zusammenstoß gab es dabei.

Etwas altmodischer waren die Steckenpferde, die Luk und Emil ergattert hatten. Groß waren sie, etwa doppelt so lang wie ihre beiden dreijährigen Reiter. Die hatten denn auch große Mühe, ihre Tiere im Zaum zu halten.

Besonders Mutige steuerten einen Kahn auf Stahlfedern mit wildem Geschaukel in stürmische See. Betreuerin Susan Steffens hielt es nicht lange auf dem Planken, denn rettete sie sich auf festen Grund, ehe sie seekrank wurde.



200 Mädchen und Jungen toben übers Feld

Auf so einem Schiff war man als Pirat besonders willkommen. Das dachte sich jedenfalls ein Junge, der vorher noch schnell beim Schminktisch einen Stopp einlegte. Er brauchte Geduld, denn die fünfjährige Amelie war vor ihm dran. Sie ließ sich von Nina Grabowski gerade in einen Schmetterling verwandeln.

Insgesamt hatten sich etwa 200 Kinder auf dem Spielplatz versammelt. Schon vor dem offiziellen Start um 10 Uhr trafen sie ein. Jede Kita suchte sich eine Ecke des Spielplatzes als ihr Lager aus. Dort durften Rucksäcke und Jacken abgelegt werden, dorthin konnten die Kinder sich auch immer wieder zurückziehen, wenn sie eine Pause von all dem Trubel brauchten.

Drei Stunden lang währte das bunte Treiben. Wer zwischendurch hungrig wurde, konnte zwischen Würstchen und Waffeln wählen. Die Länge der beiden Warteschlangen machte deutlich: Waffeln waren die Favoriten.

Nur die Krippenkinder der Awo-Kitas waren nicht dabei. „Die sind noch zu klein für so ein Fest“, erläuterte Awo-Chefin Palm.

Auch eine beliebte Betreuerin fehlte: Nathalie Brockmann von der „Traute Gothe“-Kita. Sie hatte gemeinsam mit ihrem Bräutigam Martin Vasquez einen Termin auf dem Standesamt. Aber kaum hatten beide ihr feierliches Ja gesagt, da eilte das frisch vermählte Paar zum Strand, um die Geburtstagsfeier um eine Hochzeit zu erweitern. Eine begeistert aufgenommene Überraschung zum Abschluss der Kinderfete.