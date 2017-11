Aus der Tiefe: Wasser für Wedel

vergrößern 1 von 5 Foto: Jacobshagen (2) 1 von 5







von jac

erstellt am 21.Nov.2017 | 16:00 Uhr

Der schwarze Zeiger steht still – der Zahn der Zeit hat dem alten Gerät, das einst den Wasserverbrauch der Stadt Wedel in Kubikmetern pro Stunde aufzeichnete, mächtig zugesetzt. Und auch die Geschichte, für die das Technicon-Objekt dieser Woche steht, ist abgeschlossen. Vor zwei Jahren machte das Möllersche Wasserwerk dicht, wurden die letzten Brunnen zugeschüttet. Wenn aber Georg Körner, langjähriger technischer Leiter des Wasserwerks, von seiner Arbeit erzählt, wird die Geschichte um Wedels Wasserversorgung wieder lebendig. Dann wird es spannend. Weil die Zusammenhänge nicht nur historisch weit zurückreichen, sondern auch geologisch mächtig in die Tiefe gehen.

Weil die Linsenschleiferei der Optischen Möller-Werke große Mengen Wasser benötigte, kam Firmenleiter Hugo Möller 1911 auf die Idee, auf dem Betriebsgelände im Rosengarten einen eigenen Brunnen anzulegen. 26,5 Meter bohrte man in die Tiefe und förderte ein Wasser zutage, das wegen der tiefen Schichten, aus denen es gewonnen wurde, von bester Qualität war. „Nur hat man damit auch den Nachbarn das Wasser abgegraben“, erläutert Körner und lacht. Deren Hausbrunnen waren Flachbrunnen, die sich aus Oberflächenwasser speisten. Möller legte „großzügigerweise“ Leitungen zu seinen Nachbarn, die jetzt zwar qualitativ hochwertigeres Wasser bekamen, für das sie allerdings auch bezahlen mussten, und begründete damit die zentrale Wasserversorgung der Stadt.

Die ersten waren Elektro Meyer und Petersens Gasthof, der befand sich dort, wo heute das Rathaus steht, erzählt der Fachmann. Auch die alte TSV-Sporthalle und das angeschlossene Wannenbad gegenüber des Möllerschen Betriebsgeländes wurden früh schon beliefert. Dann kam die Bahn hinzu, die für ihre Dampfloks sehr viel Wasser benötigte. Rund 45 Kilometer war das Rohrnetz Ende der 1920er Jahre lang. Für Ausbau, Wartung und Rechnung hatte ID Möller das Unternehmen JDM-Wasserwerke gegründet. Um eine Versorgung 24 Stunden sieben Tage die Woche zu gewährleisten, waren Tag und Nacht Maschinisten vor Ort, die für einen reibungslosen Ablauf sorgten, erzählt Körner. 1956 wurde das Leitungsnetz dann an die Stadtwerke übergeben.

Die Wasserförderung aber blieb weiter in Möllerscher Hand. Stetig wurden neue Brunnen gebohrt. Einige davon allerdings oft auch gleich wieder aufgegeben – wegen Wassermangels. „Wir liegen in einem Blinddarm“, erklärt Körner den geologischen Befund. Lange Zeit dachte man, dass die Pinneberger Rinne, ein unterirdischer Wasserleiter 50 bis 80 Meter unter der Erde, der sich in der ersten Eiszeit gebildet hatte, unter der Stadt hindurchfließt. Er zweigt aber als Etzer Rinne kurz vor Wedel in östliche Richtung als Rissener Rinne ins Ursprungstal der Elbe ab. Unter dem Möllergelände befindet sich quasi ein Endstück des Reservoires: ein Blinddarm.

Zum Schluss waren es noch vier Brunnen, aus denen Wasser gefördert wurde. Sie deckten zwei Fünftel der benötigten Menge für Wedel ab. Drei Fünftel bezog die Stadt vom benachbarten Hamburg Wasser. „Mehr gaben unsere Brunnen nicht her“, resümiert Körner. Die vier waren mittlerweile vom neuen Rosengarten-Wohn-und-Geschäftskomplex um- und überbaut, und somit schwer zu sanieren. Wegen des stark verockerten Wassers mussten die Filter aber, an denen sich Eisen- und Mangan-Ausflockungen absetzten, ständig gereinigt werden. Der Brunnen 11, mit 60 Kubikmetern pro Stunde der ergiebigste, „ist uns bei einer Sanierung abhanden gekommen“. Körner drückt sich extra wage aus. Die Expertenmeinungen über die Ursache gehen hier auseinander. Fest steht, dass ein so genannter Gebirgeeinbruch die Leitung verschloss. „Das war dann der Anfang vom Ende“, so der Leiter des Wasserwerks.