Aus Baseballfeld wird Kombiplatz

TSV Holm: Um Fördergelder nicht zu verlieren, soll lang ersehnte Baseballarena nun auch von der Fußballabteilung genutzt werden

von sgr

22. August 2019, 16:00 Uhr

Holm | Die außerordentliche Mitgliederversammlung hat entschieden: Der Vorstand des Turn- und Sportvereins (TSV) Holm darf eine Zwischenfinanzierung bis zu einem Betrag von 175 000 Euro mit einer Bank vereinbaren, um den seit 2014 geplanten Bau eines bundesligatauglichen Baseballfelds voranzutreiben – aus dem erst vor kurzem ein Platz wurde, der auch für Fußball genutzt werden soll. Was während der Versammlung im rappelvollen Sportlerhaus zu einem hitzigen Wortgefecht zwischen dem Vereinsvorstand und den beiden Sportabteilungen führte.

Mit dem Feld – bei dem es sich nicht um einen Kunstrasenplatz handelt, wie irrtümlich in unserer Ausgabe vom 3. August berichtet – soll die Baseballabteilung, die Westend 69ers, endlich eine Heimat bekommen. Deren 1. Herrenmannschaft ist 2016 erstmals in die Zweite Bundesliga aufgestiegen und muss seitdem ihre Heimspiele in der Arena der Elmshorn Alligators austragen.

Schon längst hätte es losgehen können mit dem Bau der neuen Baseball-Anlage: Die Baugenehmigung wurde im April erteilt, die Ausschreibung im Juni durchgeführt, die Firmen scharten bereits mit den Hufen. Die Submission ergab allerdings: „Was fehlt, ist immer noch Geld.“ Die im ursprünglichen Finanzierungsplan von 2017 berechnete Summe von 37 500 Euro ist aufgrund der Erhöhung der Preise im Bauwesen und erforderlichen Veränderungen durch die Auflagen der Unteren Naturschutzbehörde auf 582 850 Euro angestiegen. „Die Kosten sind nun über die Maßen höher, das hat uns massiv erschreckt“, sagte Vereinsvorsitzender Jon Lüers.

Trotz Zuschüssen vom Landessportverband Schleswig-Holstein, der Gemeinde Holm, dem Kreis Pinneberg und dem Land Schleswig Holstein in Höhe von insgesamt 335 350 Euro fehlten nach der Submission immer noch 55 000 Euro. Um das Projekt zu retten, ging die Abteilung Baseball kurzerhand mit großem Engagement an das Einsammeln zusätzlicher Mittel und konnte innerhalb von zwei Wochen Spenden in Höhe von 17 000 Euro und Mitgliederdarlehen in Höhe von 35 000 Euro einsammeln.

Auch im Frühjahr stand das Projekt auf der Kippe, weil die Gemeinde den beantragten Zuschuss fast nicht bekommen hätte. Für Baseball genutzte Sportstätten entsprächen nicht den Förderkriterien, lautete zunächst die Begründung. Erst der Hinweis der Gemeinde, dass der Platz auch weiterhin von der Abteilung Fußball insbesondere für deren Nachwuchs genutzt werden kann, hat das Land dazu bewogen, den Bau des Baseballplatzes anteilig zu bezuschussen. Auch dass ein ligagerechter Baseballplatz bisher in Schleswig-Holstein fehlt, macht den Bau zu einem „Leuchtturmprojekt“.

So ging der Förderantrag beim Land zwar durch, zog aber den Unmut der Fußballabteilung auf sich. Denn von dem nun geplanten Kombinationsplatz haben viele Fußballer erst aus der Einladung für die Mitgliederversammlung erfahren. „Das sind Fördermittel für den Fußballsport. Deshalb hätten wir vorher gefragt werden wollen“, lautete die Kritik aus den Reihen der Fußballer, die dem Vorstand vorwarfen, das Vorhaben nicht transparent dargestellt zu haben. „Wir geben zu, es hätte integrativer laufen können“, räumte Lüers ein. Der Zweite Vorsitzende Frank Lehmberg ergänzte: „Das weitere Gespräche folgen müssen, ist klar.“

Schließlich zeigte sich die Abteilung Fußball versöhnlich und bot an, noch vorhandene Flutlichtmasten in Eigenleistung aufzustellen, um den Platz auch für sich nutzen zu können. Denn diese sind aus Einsparungsgründen im Finanzierungsplan bis dato nicht eingeplant worden.

Doch damit Baseballer wie auch Fußballer den Platz schließlich nutzen können, muss erst der Spatenstich erfolgen und dafür das Geld fließen. Die fest zugesagten Fördergelder des Landes und des Kreises werden erst je nach Baufortschritt ausgezahlt, weshalb der Vereinsvorstand von den Mitgliedern die Zustimmung für die Zwischenfinanzierung bis zu 175 000 Euro erbeten hat.

Aus Angst, der Verein bleibe schließlich auf den Kosten sitzen, sollte die Förderung wider Erwarten doch platzen, fragten die Mitglieder nach einer Absicherung. „Wir haben mit der Gemeinde bereits Gespräche geführt, und die Signale, eine Bürgschaft zu übernehmen, sind positiv“, erläuterte Lüers. Diese Entscheidung werde die Gemeindevertretung auf ihrer nächsten Sitzung treffen.

Signale allein genügten den versammelten Mitgliedern aber nicht. Und so wurde Kritik laut, dass der Vorstand über das Darlehen abstimmen ließ, bevor final feststeht, dass die Gemeinde die Bürgschaft übernimmt. Schließlich stimmten 91 der 112 anwesenden Mitglieder für den Antrag auf die Zwischenfinanzierung – Mit dem kurzerhand hinzugefügten Zusatz: „Die Versammlung bewilligt die Zwischenfinanzierung unter der Voraussetzung einer Bürgschaft durch die Gemeinde Holm.“